На Евровидении — громкий скандал, под Ростовом цистерны сошли с рельсов: главные новости за 11 мая

Фото состава в Ростовской области Источник: Южная транспортная прокуратура











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 11 мая.

Скандал на Евровидении

В Швеции проходит Евровидение — и конкурс омрачился скандалом. Участника от Нидерландов отстранили в день финала. Это связано с расследованием жалобы, которое ведет шведская полиция по обращению некой женщины из съемочной группы. Подробности инцидента не раскрываются.

— Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к неподобающему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную и надежную рабочую среду для всех сотрудников конкурса. В связи с этим поведение Йоста Кляйна по отношению к члену команды считается нарушением правил конкурса, — резюмировали на Евровидении.



Теперь в финале примут участие 25 команд из разных стран вместо 26. Среди тех, кто выйдет на сцену, помимо «большой четверки» организаторов конкурса (Франция, Испания, Германия, Великобритания), прошедшие в финал представители Армении, Австрии, Хорватии, Кипра, Эстонии, Финляндии, Грузии, Греции, Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Португалии, Сербии, Словении, Швеции, Швейцарии и Украины.



Обрушение пятиэтажки

В Печоре Республики Коми рухнул подъезд пятиэтажного дома. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава региона Владимир Уйба. По предварительным данным, никто не пострадал.



— Вылетаю в Печору, где сегодня обрушился подъезд дома, признанного аварийным. Речь о Печорском проспекте, 69 (5-этажное кирпичное строение в статусе бывшего общежития). На месте буду выяснять причины случившегося, — написал Владимир Уйба.



Для жителей дома в готовности 2 пункта временного размещения: школа-интернат и детский дом. Проводятся работы по разбору завалов.



Момент ЧП жители соседних домов сняли на видео Источник: телеграм-канал Mash

Новое правительство

Владимир Путин указом утвердил структуру нового правительства. Как и в прошлом составе, в структуре нового кабмина будет один первый вице-премьер и девять заместителей председателя правительства.

Из текста указа следует, что премьер-министр и председатель правительства РФ имеет десять заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства, заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства РФ — руководителя аппарата правительства.



Мишустин в тот же день. назвал новый состав правительства России. Мы подробно рассказывали, кто вошел в число кандидатов.

Цистерны сошли с рельс

Шесть цистерн с топливом в составе грузового поезда сошли с рельсов в Ростовской области. Одна из цистерн загорелась. ЧП повлияло на движение пассажирских поездов.

По информации МЧС региона, инцидент произошел минувшей ночью на железнодорожной станции Куберле. В результате схода с рельсов одной из цистерн возник пожар, который был локализован на площади 200 квадратных метров. Никто не пострадал.



Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.



Источник: Южная транспортная прокуратура











Паводок в Омской области

Уровень воды в реке Иртыш в Омской области поднялся до 869 сантиметров (при уровне критической отметки в этом месте 820 сантиметров), до 1 633 см поднялся уровень воды в Ишиме. Об этом сообщило МЧС России.



По данным спасателей, в Усть-Ишимском районе вода зашла в 317 жилых домов и на территории 467 приусадебных участков, 19 населенных пунктов отрезано, эвакуированы 401 человек, включая 120 детей. Еще 125 жилых домов и 130 приусадебных участков подтоплены в населенном пункте Ашеваны, там эвакуированы 94 человека, из них 34 ребенка. Есть в области и другие зоны подтопления.



Депутат Госдумы от региона Андрей Алехин в комментарии РБК сказал, что в Усть-Ишимском районе прорвало дамбу и выразил предположение, что власть «не все предусмотрела». По его словам, поначалу людей из деревни Ашеваны, с которой все началось, переселили в школу, но потом и ее затопило. И «не все согласились переселиться». Он также заявил, что все пострадавшие получат компенсации — в том числе и в случае потери скота.



В интервью NGS55 местный житель рассказал, как у него утонуло 40 овец, и теперь сам он живет в машине на улице, поселив выживших кур на крыше дома. По информации издания, под угрозой затопления Тевризский район. Власти ожидают, что уровень воды в реках Иртыш и Туй поднимется из-за дождей.



Боевые действия

В Белгородской области украинский квадрокоптер сбросил взрывчатку на припаркованный грузовой автомобиль. Погиб мужчина. В машине был второй человек, который получил осколочные ранения ног и был госпитализирован. Грузовик получил сильные повреждения. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

В тот же день во время обстрела региона пострадали восемь человек, десятки жилых домов были повреждены. По данным Минобороны РФ, в Белгородской области уничтожили 21 украинский реактивный снаряд системы залпового огня RM-70 «Вампир» и девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ближе к вечеру над Белгородской областью уничтожили еще 12 реактивных снарядов РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны.

