«Я иду, сама иду!»: сибирячка после укуса клеща впала в кому, но выжила — она делает украшения и начала ходить спустя 11 лет

Настя и ее мама уверены, если не сдаваться — то всё обязательно получится Источник: Алина Скитович / NGS.RU, Анастасия Ширяева











Анастасия Ширяева 11 лет борется за здоровье после перенесенного энцефалита. В 23 года в Заельцовском парке ее укусил клещ. С температурой под 41 градус ее экстренно госпитализировали. Настя впала в кому на 40 дней, затем были остановка сердца и самые печальные прогнозы врачей. Но девушка выжила и на протяжении всех этих лет упорно идет к своей цели — вернуть здоровье. Чтобы оплатить дорогостоящую реабилитацию, Настя сама делает украшения и продает их, но последнее время дела с этим пошли хуже. Хотя по здоровью есть огромный прогресс — она делает первые шаги. Анастасия рассказала нам, как ей это удалось.



«Металась по квартире, как чайка над морем»

Всё произошло в середине июня 2013 года. Тогда Анастасии Ширяевой было 23 года. Друзья, молодой человек, отличная должность в известной финансовой организации. На ноге после прогулки девушка нашла впившегося клеща, поехала в больницу, поставила укол иммуноглобулина. Не помогло. Через три недели температура взлетела выше 40 градусов, а голова просто раскалывалась. Скорая, больница, кома...



Валентина Борисовна — мама девушки — плачет, вспоминая как девять лет назад молилась каждую секунду, чтобы ее дочь справилась и вышла из комы.



— Я никогда их не забуду — эти дни. Это очень тяжело, конечно, эти 40 дней, когда она была в коме, каждый день звонить, по два раза звонить и спрашивать: «А как моя дочка?». Я металась по квартире, как чайка над морем, как маленький котенок в черной комнате, и не знала, что с ней делать, — еле сдерживает слезы Валентина Борисовна. — А Настя-то вышла из комы. А еще плюс никто не верил, что она нормальная останется, что она будет видеть. Она видит, слышит и разговаривает — нормальный человек.

Так Настя выглядела до укуса клеща Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Женщина крепко обнимает дочку, но Настю нежностями явно не проймешь. Жалости к себе она точно не хочет. Настя лежит на специальной кровати. Девушка ведет себя очень уверенно, много улыбается и постоянно что-то делает в телефоне. Одиннадцать лет назад после комы она могла шевелить только тремя пальцами и применила их максимально эффективно, выразив свое мнение по поводу прогнозов врачей.



— Очнулась. Врач просто прямо сказал: «Ты будешь овощем лежать, не слышать, не видеть ничего». Ну я ему и показала тремя пальцами. А сейчас всем могу шевелить. И ногами, и руками, и всем. Не овощ, — смеется Настя.



— А что ты ему показала?



— Вот так. (Показывает фигу.)



Историю Насти мы подробно рассказывали в видео.

Источник: Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

Просила умершего отца забрать к себе

Год после выписки Настя не могла смириться с тем, что произошло. Двигаться не могла, много плакала и кричала.



— Я просила портрет папы положить мне на грудь и кричала: «Папа, забери меня!» — он умер в 2005 году. И я так всё это время кричала. Потом начали реабилитологи приходить и просто рвать мне мышцы. Боли были страшенные. И сейчас болит, но не так. Рвали всё. Терпела. И всё, — спокойно говорит о тяжелой реабилитации Настя.



Потом к Насте стала приходить сиделка, так постепенно девушка стала двигать руками. Решила заняться рукоделием, в итоге сама делает очень красивые украшения — ожерелья, браслеты, кольца, серьги, и всё под заказ. У девушки даже появился собственный бренд — Jewellery.lifes. Всё заработанное она тратит на реабилитацию. Массажи, бассейн, лекарства — всё это стоит огромных денег.

Каждый день у девушки процедуры Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Около полугода назад Настя стала делать первые шаги. В бассейне она ходит уже даже без поддержки, а на суше пока требуется помощь.

— В бассейне она уже и голову прямее держит. Очень много сил вложено, — почти плачет Валентина Борисовна. — Правая рука начала двигаться лучше, которая парализованная. Ходит в бассейне сама без грузил. Это такой прогресс!

Сейчас семья ищет водителя, который мог бы дважды в неделю возить девушку на прогулки. Мужчина должен быть высокий и крепкий и помогать девушке доходить до нее и садиться. Если вы хотите помочь, то обратитесь к Насте.

Спустя 11 лет после укуса и тяжелейшей комы Настя идет в бассейне Источник: Анастасия Ширяева

— Конечно, чтобы порядочный парень был, — отметила женщина. — Мы готовы оплачивать услуги. Ей нужно очень на улице бывать, гулять, чтобы не взаперти дома сидеть. Так быстрее реабилитация пойдет.



Настя добавляет, что не прочь будет пообщаться с человеком, у которого хорошее чувство юмора, и он будет аккуратен с ней.

— Я уже сама хожу, но с поддержкой, — подчеркивает девушка и добавляет, что последнее время расстроена ситуацией с украшениями, так как покупателей стало меньше, а идей у Насти огромное количество. — Я сама не знаю, где я силы беру. Они сами приходят. Я себе решила: машины времени нет, назад время я не поверну. Надо жить сегодняшним днем. Я и живу. Мне вещи приносят новые. Я люблю шопиться — вот это мне приносит силы.

Настя стала еще больше улыбаться и шутить, но каждый день ей приходится терпеть боль и преодолевать себя на пути к здоровью.

Важное об укусах клещей

В Новосибирской области с 17 по 30 апреля зарегистрировали 347 укусов клещей — энцефалит был обнаружен у двух сданных на анализ членистоногих.

