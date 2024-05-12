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Политика Премьер-министр назвал новый состав правительства России. Кто вошел в число кандидатов

Премьер-министр назвал новый состав правительства России. Кто вошел в число кандидатов

В некоторых министерствах намечаются перестановки

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Сам Мишустин снова стал премьер-министром 10 мая

11 мая премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.

Первым вице-премьером должен стать Денис Мантуров (сейчас он возглавляет Минпромторг).

— Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность (Мантурова. — Прим. ред.), обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом. Развитие технологий сегодня во главе угла всего комплекса задач, стоящих перед органами исполнительной власти, — объяснил решение Борис Беляков, пресс-секретарь председателя правительства.

В свои заместители Мишустин предложил следующий список кандидатур:

  • Виталий Савельев (экс-министр транспорта);

  • Дмитрий Патрушев (экс-глава Минсельхоза);

  • Александр Новак (бывший вице-премьер по вопросам топливно-энергетического комплекса);

  • Дмитрий Григоренко (экс-глава аппарата правительства);

  • Дмитрий Чернышенко (бывший вице-премьер по вопросам цифровой экономики и инновациям);

  • Татьяна Голикова (бывший вице-премьер);

  • Алексей Оверчук (бывший вице-премьер по вопросам евразийской интеграции и сотрудничества с международными организациями);

  • Юрий Трутнев (вице-премьер и полпред президента в ДФО);

  • Марат Хуснуллин (бывший вице-премьер).

Также ряд претендентов выдвинут на министерские должности.

  • Министром транспорта может стать Роман Старовойт (ныне курский губернатор, а в прошлом — глава Росавтадора);

  • Минпромторг — калининградский губернатор Антон Алиханов (ранее он работал в этом министерстве);

  • Минэнерго — Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области;

  • Минсельхоз — Оксана Лут, и. о. первого замглавы министерства;

  • Минспорт — Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, в прошлом глава Комитета Госдумы по физической культуре.

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