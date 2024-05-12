Премьер-министр назвал новый состав правительства России. Кто вошел в число кандидатов

11 мая премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.
Первым вице-премьером должен стать Денис Мантуров (сейчас он возглавляет Минпромторг).
— Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность (Мантурова. — Прим. ред.), обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом. Развитие технологий сегодня во главе угла всего комплекса задач, стоящих перед органами исполнительной власти, — объяснил решение Борис Беляков, пресс-секретарь председателя правительства.
В свои заместители Мишустин предложил следующий список кандидатур:
Виталий Савельев (экс-министр транспорта);
Дмитрий Патрушев (экс-глава Минсельхоза);
Александр Новак (бывший вице-премьер по вопросам топливно-энергетического комплекса);
Дмитрий Григоренко (экс-глава аппарата правительства);
Дмитрий Чернышенко (бывший вице-премьер по вопросам цифровой экономики и инновациям);
Татьяна Голикова (бывший вице-премьер);
Алексей Оверчук (бывший вице-премьер по вопросам евразийской интеграции и сотрудничества с международными организациями);
Юрий Трутнев (вице-премьер и полпред президента в ДФО);
Марат Хуснуллин (бывший вице-премьер).
Также ряд претендентов выдвинут на министерские должности.
Министром транспорта может стать Роман Старовойт (ныне курский губернатор, а в прошлом — глава Росавтадора);
Минпромторг — калининградский губернатор Антон Алиханов (ранее он работал в этом министерстве);
Минэнерго — Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области;
Минсельхоз — Оксана Лут, и. о. первого замглавы министерства;
Минспорт — Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, в прошлом глава Комитета Госдумы по физической культуре.