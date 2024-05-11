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Город Когда закончат благоустройство сквера S7 в центре Новосибирска? Ответ авиакомпании

Когда закончат благоустройство сквера S7 в центре Новосибирска? Ответ авиакомпании

Зеленую зону ремонтируют с прошлого года

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Сквер полностью обновили, авиационную тематику вписали в освещение

Авиакомпания S7 Airlines рассказала, когда планируют закончить благоустройства сквера в центре Новосибирска.

Как сообщили НГС, авиакомпания сейчас проводит завершающий этап работы по благоустройству сквера «Крылья Сибири» на улице Орджоникидзе в центре Новосибирска. В зеленой зоне уже установили геотег вместе глобуса и зеркальный шар рядом.

— К концу мая — началу июня, как только установится постоянная теплая погода авиакомпания дополнит ландшафт сквера зелеными насаждениями: горными соснами, елями, живой изгородью, цветами и кустарниками, — рассказали НГС в S7.

В июне также хотят установить еще три зеркальных шара. Авиакомпания уже заменила твердые покрытия, в том числе на двух пешеходных дорожках, примыкающих к скверу, установила новое ландшафтное освещение, реконструировала чашу фонтана, добавила арт-объекты — святящиеся качели, лавочки и зеркальный шар. Шаров. Авиационную тематику лаконично вписали в освещение.

Как рассказывала Татьяна Маркова, заместитель директора S7, работы немного затянули из-за того, что задач по благоустройству было много, а времени оказалось недостаточно.

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Недавно в Первомайском сквере установили центральную фигуру фонтана «Мишка». Мишку вернули после реконструкции.

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Сквер S7 Благоустройство Сквер Зеленая зона Работы
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