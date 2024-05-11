«Ценник на картины подрос в десять раз»: сексуальная дизайнерша — о черном пиаре, плагиате и обнаженных фото

Позируя рядом с картинами, Настя показывает размер работы Источник: Steisha_arti в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В начале апреля дизайнерша Анастасия Пахотина из Барнаула оказалась в эпицентре скандала — девушку обвинили в плагиате картины известного итальянского художника Эля Джорджини. Однако больше внимание общественности привлекли социальные сети Анастасии: она часто фотографировалась с картинами в полуобнаженном виде. Наши коллеги из NGS22.RU поговорили со скандально известной девушкой об авторском праве, творчестве и сексуальных фото.

«А кем ты будешь вообще? Художником, что ли?»

Источник: Городские порталы

Свое знакомство с искусством Анастасия называет случайным. Всё детство она занималась большим теннисом и в художественную школу попала в подростковом возрасте — обычно детей туда отдают значительно раньше.



— Когда оканчивала школу, сказала родителям, что хочу поступить на факультет искусств. Они мне ответили: «А кем ты будешь вообще? Художником, что ли?» Им было непонятно, что из этого выйдет, — я в семье единственный творческий человек. Уже во время учебы нашла для себя акрил, стала много рисовать и выставлять свои работы в Сеть. Потом пошли первые заказы, и, собственно, вот так и стала художником. То есть абсолютно случайно, — рассказывает Настя.

Свои работы девушка выкладывала в социальные сети — там ее находили первые заказчики Источник: Steisha_arti в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Чтобы стать дизайнером, необязательно получать высшее образование, считает девушка. Секретом своего успеха она называет большую любовь к рисованию и много практики:



— Хорошую базу дали в художественной школе, а в вузе мы почти не рисовали. Но я сама проходила курсы, смотрела видеоуроки и много практиковалась. У меня душа к этому лежала, и поэтому получилось как получилось. Но на самом деле талант — один процент от успеха, 99% — это все-таки желание и упорство.



Долгое время Анастасия рисовала красками на холстах и десять лет назад перешла на стены и одежду. Первый заказ на роспись помещения хорошо помнит до сих пор — знакомый попросил украсить стены кальянной.



— Он написал, вот, я открываю заведение, не хочешь попробовать себя в росписи? Я согласилась, сказала, что всегда открыта к любым экспериментам и новым возможностям. Этот рисунок даже сохранился где-то в соцсетях — там изображена абстрактная голова девушки.

Грязный, уставший, счастливый

За десять лет декорирования стен Настя сотрудничала с десятками заведений в Барнауле и Алтайском крае. Своей лучшей работой художница считает расписной забор в Сростках.



— Площадь работы — около 50 квадратов. Эскиз я полностью готовила сама. Буквально через 10–14 дней после обсуждения с руководством уже была там, рисовала на заборе. Сростки — достаточно популярное сейчас место среди туристов, и мне очень приятно, что там есть моя работа.

Рисунок Анастасии украшает забор в Сростках Источник: Steisha_arti в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Главная сложность в росписи больших площадей — небольшой рост художницы (всего 160 сантиметров). На многих объектах приходится работать, стоя на высоких лестницах. Но именно это в работе Насте нравится больше всего.



— Года три-четыре назад меня позвали на Яровое. Я привезла туда около 50 литров краски на своей маленькой машинке, и мы вместе с помощницей в сжатые сроки проделали колоссальный объем работы. Рисовали по шестнадцать часов в день с небольшими перерывами на загар. И мне вообще очень нравятся такие объекты, где ты не просто стоишь, рисуешь, а лазишь по стремянкам, строительным лесам. Обожаю, когда ты весь такой грязный, стоишь уже уставший, но тебе так хорошо, что ты что-то создаешь. Это очень круто, — признаётся дизайнерша.

«Что излучаешь, то и получаешь»

Девушка гордится и своей скандально известной работой в кофейне «Фриманс» — Настя два года мечтала о сотрудничестве с заведением. Заказчики выбрали эскиз, а дизайнерша перенесла рисунок на стену.



Посетительница кофейни, известная в крае художница Анастасия Петренко заметила, что работа точь-в-точь повторяет картину итальянца Эля Джорджини. Она сфотографировала рисунок и выставила его в свой Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) с гневной подписью. На публикацию обратил внимание и итальянский художник — в своих соцсетях он возмутился из-за плагиата. Джорджини пообещал, что делом займется его адвокат.

Доказательства плагиата посетительница кофейни опубликовала в соцсетях Источник: Petra_nastya в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Анастасия утверждает, что не знала о существовании итальянского художника и лишь исполняла просьбу заказчика. Девушка принесла извинения и решила оригинально загладить вину перед Джорджини, написав его портрет.



— В качестве извинений я решила нарисовать для него картину. К счастью, Джорджини оказался настоящим красавчиком и рисовать его было одно удовольствие. Картину рисовала в своей авторской технике. Я очень надеюсь, что смогу заслужить прощение художника. Готова отправить ему эту картину в Италию, — поясняет дизайнерша.

Источник: Steisha_arti в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В разговоре с NGS22.RU Анастасия Петренко отмечала, что художница «любит черный пиар». Настя Пахотина с этим утверждением не согласна:



— Единственный комментарий, который я бы дала, — это что ты излучаешь, то и получаешь. Мы же всегда в других людях видим то, что есть в нас самих. Я никакого черного пиара не хотела. И эту ситуацию, естественно, не раздувала. В тот момент, когда что-то случилось, я, наоборот, абстрагировалась от всего, не пыталась с кем-то ругаться, спорить, что-то доказывать. Я сразу признала свою вину и сделала определенные выводы.

Не украл, а вдохновился

Анастасия Петренко также обращала внимание на то, что большая часть картин Насти Пахотиной являются копиями чужих работ. Дизайнерша не отрицает, что часто вдохновляется картинками из интернета, но плагиатом такие работы назвать не может.



— В любую картину всегда добавляю немного своего. Но да, вдохновляюсь чем-то из уже созданного. Я это никогда не скрывала. Есть такое понятие, как плагиат — это когда ты пытаешься присвоить себе авторскую работу. Таким не занимаюсь. Я, скорее, художник-пародист. Не говорю, что я автор идеи какой-либо картины, но на холсте нарисовала ее я и поставила подпись. Но если у меня спросят: «Это ваша идея?» — скажу, что взяла из других источников. Пока не пришла к своему собственному стилю и нахожусь в поиске.

Оригинальная работа легко находится через браузер Источник: Steisha_arti в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Картины Насти могут стоить несколько десятков тысяч рублей. Девушка признаётся, что цены на работы придумывает по наитию:



— Всегда делаю это интуитивно. В самом начале продавала картины по полторы тысячи рублей. Сейчас, конечно, ценник подрос в десять раз. Материалы тоже в цене растут. Чаще всего я смотрю на картину и спрашиваю: «Какова твоя цена?» Вот так и выставляю свой прайс.

Выставляла, что нравится

Известность в социальных сетях Анастасия Пахотина также получила благодаря неординарному позированию рядом с картинами в полуобнаженном виде. Девушка рассказала, что никогда не воспринимала свое тело как способ продвижения в Сети. Для нее это способ показать заказчикам размер выставленной работы.

Источник: Steisha_arti в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Помню, кто-то у меня спросил, какой размер картины. Я ответила, что 50 на 70 сантиметров. Понять, что такое 50 на 70 сантиметров, когда у тебя нет рядом рулетки, достаточно тяжело. А вот так, когда человек стоит рядом с картиной, сразу понятен ее размер. Это вот инструмент не продвижения, а объяснения.



При покупке картины человек обращает внимание не только на саму работу, но и на личность художника, считает Настя. Этим она объясняет выбор одежды и поз для фотосъемок. В Сети девушку называют сексуальной дизайнершей.



— Я всегда чувствую, когда могу человеку дать то, что он хочет, а когда — нет. Могу отказаться от заказа, когда понимаю, что у меня нет с человеком коннекта. За любой картиной должна быть личность. И поэтому я очень открыто веду свой блог, чтобы люди понимали не только что я могу нарисовать, но и кто я в принципе. Я просто фотографируюсь и выставляю то, что мне нравится, так делают сейчас многие блогеры.



В будущем девушка планирует запустить обучение для начинающих, где расскажет, как превратить хобби в любимую работу. Самое главное, чему должен обучиться художник, — это не сдаваться, объясняет Настя.

