«Водитель услышал мяуканье»: спасатели достали кота из-под капота машины — видео

Вероятно, кот решил погреться ночью в машине Источник: телеграм-канал «Спасатели МАСС»











Спасатели достали кота из-под капота машины в Новосибирске. Он залез туда ночью, чтобы погреться, но попал в ловушку.



Как сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС», хвост животного намотало на вал ремня ГРМ и котик оказался зажат. Скорее всего, животное залезло под машину ночью, чтобы погреться о теплый двигатель.

— При запуске кот попал в неприятную ситуацию. Хорошо, что водитель услышал мяуканье кота и сразу заглушил свой автомобиль, — говорится в телеграм-канале.

Специалисты достали кота, отмечается, что очевидцы пообещали позаботиться о животном. Посмотрите видео спасения.

Сейчас с животным все хорошо, его удалось спасти Источник: телеграм-канал «Спасатели МАСС»

Недавно спасатели достали кота из колодца. Животное провалилось в него в микрорайоне Горский и не могло выбраться без посторонней помощи.