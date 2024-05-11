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Спасатели достали кота из-под капота машины

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Животные «Водитель услышал мяуканье»: спасатели достали кота из-под капота машины — видео

«Водитель услышал мяуканье»: спасатели достали кота из-под капота машины — видео

Хвост животного намотало на вал ремня ГРМ

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Вероятно, кот решил погреться ночью в машине

Спасатели достали кота из-под капота машины в Новосибирске. Он залез туда ночью, чтобы погреться, но попал в ловушку.

Как сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС», хвост животного намотало на вал ремня ГРМ и котик оказался зажат. Скорее всего, животное залезло под машину ночью, чтобы погреться о теплый двигатель.

— При запуске кот попал в неприятную ситуацию. Хорошо, что водитель услышал мяуканье кота и сразу заглушил свой автомобиль, — говорится в телеграм-канале.

Специалисты достали кота, отмечается, что очевидцы пообещали позаботиться о животном. Посмотрите видео спасения.

Сейчас с животным все хорошо, его удалось спасти

Недавно спасатели достали кота из колодца. Животное провалилось в него в микрорайоне Горский и не могло выбраться без посторонней помощи.

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