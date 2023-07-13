«Любитель ходить в самоволку»: спасатели достали кота из колодца — видео, как он говорит им спасибо

В Новосибирске 13 июля спасатели МАСС достали из колодца кота. Животное провалилось в колодец в микрорайоне Горский и не могло выбраться без посторонней помощи, рассказали в официальном телеграм-канале службы.
По данным МАСС, хозяйка кота попросила о помощи сегодня в половине двенадцатого дня. Она пошла искать сбежавшего питомца и обнаружила его глубоко под землей. Самостоятельно лезть в колодец девушка не рискнула.
— Как пояснила хозяйка кота, он — любитель ходить в самоволку, но не предвидел, что по его маршруту несознательный человек зачем-то откроет колодец. Спустившись в колодец, спасатели поместили кота в переноску и благополучно передали его благодарной хозяйке, — рассказали в МАСС Новосибирска.
Работы по спасению кота заняли час. Прощальное мяуканье животного, как следует из официального релиза, спасатели решили считать словами благодарности.
Ранее НГС писал о том, как спасатели освободили собаку, застрявшую в заборе. Острый край металлического листа впивался ей в спину.