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Собака застряла в дыре забора, зацепившись за острый край — ее вытащили спасатели МАСС

Животное заметили прохожие

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Инцидент произошел вчера, 3 апреля

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В Новосибирске на улице Писарева вчера, 3 апреля, спасатели МАСС спасли собаку, которая застряла в дырке забора. Животное заметили прохожие и вызвали специалистов. Как рассказали в пресс-службе МАСС, информация поступила в 14:49.

— По указанному адресу выехал экипаж спасателей МАСС. Собака была обнаружена. Сам гофрированный металлический забор в нижней части имел небольшую дыру, — рассказали в МАСС.

Собака, как предположили спасатели, периодически выходила с территории стройки, на которой жила. Но в этот раз спиной зацепилась за острый порванный край. Спасатели освободили животное и отпустили. Рядом с пострадавшей уже был второй пес. На спасательную операцию ушло меньше получаса.

В Новосибирске в конце марта пожарные спасли кошку, надев кислородную маску. Хозяйка поблагодарила спасателей и подарила торт.

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СобакаЖивотноеСпасатели
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