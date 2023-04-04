Собака застряла в дыре забора, зацепившись за острый край — ее вытащили спасатели МАСС

— По указанному адресу выехал экипаж спасателей МАСС. Собака была обнаружена. Сам гофрированный металлический забор в нижней части имел небольшую дыру, — рассказали в МАСС.

Собака, как предположили спасатели, периодически выходила с территории стройки, на которой жила. Но в этот раз спиной зацепилась за острый порванный край. Спасатели освободили животное и отпустили. Рядом с пострадавшей уже был второй пес. На спасательную операцию ушло меньше получаса.