Четверо травмированы: на Северном обходе Новосибирска случилось ДТП — на дороге пробка

11 мая на Северном обходе Новосибирска случилось ДТП. Фотографии с места аварии опубликовали пользователи сайта 2ГИС.
По данным сервиса,на участке вблизи места ДТП образовалась пробка. Движение затруднено в двух направлениях.
Как сообщил НГС начальник отдела пропаганды БДД управления Госавтоинспекции Новосибирской области Константин Шкабарня, авария произошла в 14:15 часов на 37 километре дороги.
По предварительным данным, автомобиль Toyota RAV4 совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Dodge Caliber и Subaru Forester. Машины ехали во встречном направлении.
В результате ДТП были травмированы четыре человека. Так, в аварии пострадали 42-летняя водитель автомобиля Dodge, 54-летняя пассажирка Subaru и еще два человека из машины Toyota — 45- и 16-летние пассажирки.
— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, организовано движение. Обстоятельства устанавливаются, — сообщил НГС специалист.
11 мая стало известно, что в Томской области погиб хирург из Бердской больницы. Он попал в аварию.