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Происшествия Четверо травмированы: на Северном обходе Новосибирска случилось ДТП — на дороге пробка

Четверо травмированы: на Северном обходе Новосибирска случилось ДТП — на дороге пробка

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции

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По предварительным данным, авария произошла в 14:15 часов

11 мая на Северном обходе Новосибирска случилось ДТП. Фотографии с места аварии опубликовали пользователи сайта 2ГИС.

По данным сервиса,на участке вблизи места ДТП образовалась пробка. Движение затруднено в двух направлениях.

По данным 2ГИС, на месте аварии затруднено движение

Как сообщил НГС начальник отдела пропаганды БДД управления Госавтоинспекции Новосибирской области Константин Шкабарня, авария произошла в 14:15 часов на 37 километре дороги.

По предварительным данным, автомобиль Toyota RAV4 совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Dodge Caliber и Subaru Forester. Машины ехали во встречном направлении.

В результате ДТП были травмированы четыре человека. Так, в аварии пострадали 42-летняя водитель автомобиля Dodge, 54-летняя пассажирка Subaru и еще два человека из машины Toyota — 45- и 16-летние пассажирки.

В результате ДТП травмы получили четыре человека, в том числе подросток

— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, организовано движение. Обстоятельства устанавливаются, — сообщил НГС специалист.

Если вы стали свидетелем ДТП и знаете подробности произошедшего, просим связаться с редакцией НГС.
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11 мая стало известно, что в Томской области погиб хирург из Бердской больницы. Он попал в аварию.

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ДТП Северный обход Северный объезд Новосибирск Госавтоинспекция
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