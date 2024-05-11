Четверо травмированы: на Северном обходе Новосибирска случилось ДТП — на дороге пробка

По предварительным данным, авария произошла в 14:15 часов Источник: отдел пропаганды БДД управления Госавтоинспекции НСО











11 мая на Северном обходе Новосибирска случилось ДТП. Фотографии с места аварии опубликовали пользователи сайта 2ГИС.



По данным сервиса,на участке вблизи места ДТП образовалась пробка. Движение затруднено в двух направлениях.

По данным 2ГИС, на месте аварии затруднено движение Источник: 2ГИС











Как сообщил НГС начальник отдела пропаганды БДД управления Госавтоинспекции Новосибирской области Константин Шкабарня, авария произошла в 14:15 часов на 37 километре дороги.



По предварительным данным, автомобиль Toyota RAV4 совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Dodge Caliber и Subaru Forester. Машины ехали во встречном направлении.

В результате ДТП были травмированы четыре человека. Так, в аварии пострадали 42-летняя водитель автомобиля Dodge, 54-летняя пассажирка Subaru и еще два человека из машины Toyota — 45- и 16-летние пассажирки.



В результате ДТП травмы получили четыре человека, в том числе подросток Источник: отдел пропаганды БДД управления Госавтоинспекции НСО











— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, организовано движение. Обстоятельства устанавливаются, — сообщил НГС специалист.