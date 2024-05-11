Хирург из Бердской больницы погиб в аварии в Томской области — мужчина ехал по встречке на мотоцикле

Хирург из Бердской больницы погиб в аварии в Томской области.
ДТП произошло 10 мая примерно в 19:15 на 12 км дороги Томск- Каргала-Колпашево, сообщили в ГУ МВД по Томской области. Автомобиль «Рено» столкнулся с мотоциклом «Хонда». По предварительным данным, 48-летний мужчина на мотоцикле при обгоне ехал по встречной полосе и врезался в автомобиль «Рено». Машиной управлял 48-летний водитель, который поворачивал налево на перекрестке.
— В результате происшествия водитель мотоцикла погиб. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, — сообщили в официнальном телеграм-канале «Томская полиция».
По данным телеграм-канала «Экстренный НСК», мотоциклом управлял хирург из Бердской ЦГБ.
Редакция НГС приносит соболезнование родным и близким погибшего.
Недавно в Новосибирске на перекрестке столкнулись автомобиль и мотоцикл. В соцсетях опубликовали видео с места происшествия.
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