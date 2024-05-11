Хирург из Бердской больницы погиб в аварии в Томской области — мужчина ехал по встречке на мотоцикле

ДТП произошло 10 мая примерно в 19:15 на 12 км дороги Томск- Каргала-Колпашево, сообщили в ГУ МВД по Томской области. Автомобиль «Рено» столкнулся с мотоциклом «Хонда». По предварительным данным, 48-летний мужчина на мотоцикле при обгоне ехал по встречной полосе и врезался в автомобиль «Рено». Машиной управлял 48-летний водитель, который поворачивал налево на перекрестке.