Оглушительный успех и алкоголизм: как актер-кукольник стал «беленьким» из «Иванушек»

Оглушительный успех и алкоголизм: как иркутский актер-кукольник стал «беленьким» из «Иванушек» Источник: Olegyakovlev.com











В Иркутске, где прошло детство, парню с необычной азиатской внешностью не дали стать драматическим актером, поэтому он выучился на кукольника. Страсть к сцене привела в Москву. Армен Джигарханян стал вторым отцом. Но самой большой любовью в жизни Олега Яковлева до конца дней оставалась музыка. Благодаря ей он стал солистом «Иванушек International», а позже вырос в самостоятельного артиста. Журналисты IRCITY.RU рассказывают удивительную историю «беленького» из «Иванушек».

«Мама купила пианино в кредит»

Олег Яковлев родился 18 ноября 1969 года в монгольском Чойбалсане. Сам себя называл ребенком любви. Людмила Гомбожаева — 42-летняя красавица из Бурятии — приехала в Монголию, чтобы в воинской части преподавать русский язык и литературу. Там она познакомилась с 18-летним солдатом-срочником из Узбекистана. И, как говорят, закрутилось. «Я сейчас понимаю, что это была романтика, последний вскрик сердца», — рассказывал Олег.

Когда родился малыш, военно-полевой суд обязал отца вступить в брак, но мама Олега отказалась. В итоге отец уехал на родину, и Олег никогда его не видел, а мама не рассказывала о нем. Более того, дала сыну отчество деда — Жамсараевич.

Олег Яковлев в детстве Источник: видео передачи «Незвездное детство» / Youtube











— У меня нет чувства брошенности. Я понимаю, что это был красивый, яркий и страстный роман. Маме понравился молодой человек, который пришел из армии в увольнительную, ему тоже захотелось провести с ней время. Они встретились всего несколько раз. Мама потом сказала, что ей от него ничего не нужно. Мне тоже. Даже неинтересно, как он выглядит, — рассказывал в интервью певец.



У Олега было две старшие сестры (от разных отцов) — на момент его рождения им исполнилось 7 и 14 лет. Девочки стали его воспитательницами.

Когда Олегу было 5 лет, семья переехала в бурятский Селенгинск. «Маленький рабочий поселок с замечательными жителями. Мы, дети, конечно, не понимали, что ЦКК (Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат. — Прим. ред.) сильно засоряет экологию, и "тухлый" серный воздух принимали как должное», — подчеркивал Олег. Кстати, там, в Селенгинске, у «иванушки» случился гастрономический шок — он узнал, что такое маргарин. Семья столкнулась и с очередями, да еще маме не дали квартиру, и первые полтора месяца Олег жил в интернате.

В Селенгинске мальчик пошел в школу, и учеба давалась легко: пока одноклассники читали по слогам букварь, Олег благодаря старшей сестре знакомился с произведениями Золя, Пушкина и Зощенко. Будущий певец был левшой, и в школе его пытались переучить, учительница била ребенка по рукам, но он не сдавался. А потом пришла мама, поговорила с педагогом, и мальчика оставили в покое.



Олег с мамой и сестрой Источник: видео передачи «Незвездное детство» / Youtube











В 9 лет Олег решил стать артистом и самостоятельно поступил в музыкальную школу. Маму это удивило, но нужно было еще купить инструмент, потому что учиться предстояло по классу фортепиано.



— Мама посмотрела на меня, взяла кредит и купила пианино «Приморье». Оно стоило 675 рублей. Это практически годовая зарплата мамы, — рассказывал Олег.

Помимо музыки, Олег занимался еще и легкой атлетикой и немного помогал маме с деньгами.

— У нас в конце мая — начале июня начинался сезон сбора папоротника. Собирать его ходили далеко в лес, в тайгу, без компасов и каких-либо приспособлений. Папоротник продавали японцам, килограмм стоил 50 копеек, за один поход мы приносили около 25 кг. Получается, я получал половину зарплаты среднестатистического работника — инженера. У меня была большая ответственность за семью. Все деньги я отдавал маме, — вспоминал Олег.

«Вы не имеете права быть на сцене русского драматического театра»

Потом семья перебралась в Ангарск, здесь Олег пел в хоре при Дворце пионеров. После школы он всё еще мечтал стать артистом и уехал в Иркутск, где поступил в театральное училище. Правда, на специальность «актер драматического театра и кино» его не взяли из-за внешности.

— Россия — жестковатая страна, и тогда представить не могли, что человек с такой, как у меня, внешностью, достаточно непонятной, то ли узбек, то ли бурят и чуть-чуть русский, может выйти на сцену и сыграть Треплева. И при поступлении меня немножечко обидели. Заявили: «Вы не имеете права быть на сцене русского драматического театра», — рассказывал певец.

Но его взяли на отделение кукольного театра. Олег учился с упоением и окончил театральное училище с красным дипломом. В Иркутском кукольном театре проработал меньше месяца, но понял, что «не хочет добровольно прятаться за ширмой». И уехал в Москву покорять столичные вузы. Прошел везде — в Щукинское училище, МХАТ и ГИТИС. В итоге выбрал последний вуз и попал в мастерскую Людмилы Касаткиной. В 1990 году снялся в фильме «Сто дней до приказа».

Фильм показали только один раз по телевидению в 1997 году. По оценке руководства Минобороны СССР, эта лента могла «уничтожить Советскую армию» Источник: фильм «Сто дней до приказа»











На третьем курсе ГИТИСа сыграл короля Лира. В мюзикле Максима Дунаевского работал с Любовью Полищук, Максимом Сухановым. Но вскоре понял, что в театре скучно. Жизнь заиграла новыми красками, когда Яковлев окончил институт и Армен Джигарханян пригласил его в свой театр. С тех пор Олег считал мэтра вторым отцом. Певец рассказывал, что тогда были крошечные зарплаты и Джигарханян доплачивал ребятам из своего кармана. В то время актеру было негде жить. Он устроился дворником, и ему дали комнату. Вскоре съехали соседи, и Яковлев стал единственным жильцом пятикомнатной квартиры на 300 квадратов.

Будучи у Джигарханяна, подрабатывал и на радио, записывал рекламу. Снялся в главной роли в клипе Аллы Пугачевой на песню «Речной трамвайчик» и отказался от гонорара.

Олег Яковлев вместе с Ренатой Литвиновой Источник: клип на песню «Речной трамвайчик»











Но даже работа с таким мастером, как Джигарханян, не смогла удержать Олега в театре. И, когда он услышал объявление о поиске солиста в поп-группу, легко и просто решил поймать удачу.

— Я благодарен ему (Армену Джигарханяну. — Прим. ред.) за прекрасную актерскую школу. Однажды приехали на съемки, а он говорит: «Двери моего театра всегда открыты для тебя». Мне стало так стыдно, будто предал его, когда ушел из труппы. Но я решил, что мое призвание — петь, — рассказывал Олег.

«С "Тополиным пухом" я нашел себя»

Судьбоносное объявление о том, что «Иванушки International» ищут солиста, Олег услышал по телевизору. Тогда он работал уже в театре Андрея Рыбникова. Яковлев записал песню «Белый шиповник» из рок-оперы «Юнона и Авось» и «Джорджию». Кассету с записью этих песен отправил по почте в продюсерский центр Игоря Матвиенко.

В группе тогда было непросто — солист Игорь Сорин устал от славы и поклонниц и несколько раз пытался уйти из группы, но его пытались отговорить и удержать. Некоторое время в коллективе было сразу четыре «иванушки». Например, в 1997 году Олег участвовал в записи клипа «Куклы». А в 1998 году Сорин всё-таки решился бросить группу окончательно, и пригласили Олега.

— Первое время меня не рассматривали как постоянного солиста. Ребята пытались всеми силами удержать Сорина, всем казалось, что он делает опрометчивый шаг. Я записал песню, потом забыл об этом на несколько месяцев. Внезапно позвонил Игорь Матвиенко и спросил: «Ты можешь завтра вылететь в Сочи?» Видимо, Сорин совсем взбрыкнул, мол, всё, я никуда не еду. Я полетел, было страшно, боязно. Потом сразу же пригласили на фотосессию, но Игорь еще полгода «уходил», причем целенаправленно, — рассказывал Яковлев.

Олега долго не принимали поклонницы, но «Тополиный пух» всё изменил Источник: Центральное телевидение / Youtube.com











Сначала Олегу было очень трудно, потому что поклонницы на концертах не принимали его и скандировали имя Игоря. Но Матвиенко сочинил две песни — «Тополиный пух» и «Снегири», и благодаря им фанатки признали Яковлева.



— Месяц-полтора я пытался выжить, чувствовалось и по пластике, и по голосу — я сильно похож на Игоря. Потом в какой-то момент у меня перестроился весь организм. Спасибо Матвиенко, что он сочинил для меня «Тополиный пух», ушел тембр «Куклы Маши», и люди поняли, что я — другой, тембрально, визуально, психически, у меня иные интересы. Когда пришло осознание себя полностью, девчонки сразу это почувствовали. Поняли, я не подражаю Сорину, я стал Олегом Яковлевым, — подчеркивал артист.

Клип на песню «Тополиный пух», которая появилась в 1998 году и стала одним из главных хитов «Иванушек» Источник: MatveyMusic / Youtube.com

Игорь Сорин покинул группу в марте 1998 года, а в сентябре умер. СМИ считали, что он совершил самоубийство, а его коллега по «Иванушкам» Андрей Григорьев-Апполонов предположил, что это был несчастный случай. В 2018 году продюсер Игорь Матвиенко, отвечая на вопрос об истинных причинах смерти Сорина, заявил, что молодого человека погубила зависимость от наркотиков.

«Саша развалила группу»

Олег Яковлев проработал основным солистом «Иванушек» 15 лет, хотя, по его собственным словам, сотрудничество с группой длилось чуть дольше — 17 лет.

— Когда я пел в «Иванушках» заглавные партии, все они становились хитами: и «Беги», и «Реви», и «Золотые облака», и «Снегири», и «Тополиный пух»... Не каждый артист так может. Я без ложной скромности скажу, что у меня есть дар — петь хиты именно так, как хочет композитор, — подчеркивал Олег.



Задолго до того, как уйти из группы, Яковлев «мучил» Матвиенко собственными песнями. Но их не включали в репертуар. Тогда же он встретил журналистку Александру Куцевол, которая работала на Муз-ТВ и снимала фильм к 15-летию группы (кстати, в нем Армен Джигарханян заявлял, что готов принять Олега обратно в театр).

— Я считаю, что Саша развалила группу, такой синдром Йоко Оно. Она начала говорить: «Ты лучший». Может быть, так оно и есть. На самом деле дала мне много силы и веры в себя, — рассказывал о возлюбленной Олег.

Интересно, что и продюсер Игорь Матвиенко понял и принял выбор Яковлева. Он даже разрешил исполнять репертуар «Иванушек». Но Олег решил не трогать песни Игоря Сорина и петь только то, что сам ранее исполнял.

В 2013 году Олег покинул группу, передав работу преемнику Кириллу Туриченко.

В первом клипе Олега снялась его возлюбленная Источник: ELLO / Youtube.com











В своем первом клипе на песню «Танцуй закрытыми глазами» Олег снял возлюбленную Александру Куцевол.



— Тогда у нас было что-то вроде медового месяца, мы поехали на Мальдивы. Были камера хорошая, красивые виды. Как раз тогда мне прислали «мастер» — это готовая песня на профессиональном сленге. Я подумал, почему бы и не снять клип, красивые места, локация замечательная. У Саши волшебным образом нашлось красное платье… Может быть, Саша всё это продумала… Но мы сняли клип, и он достаточно неплохой, — говорил Олег.

Александра стала директором и продюсером певца. Правда, Олег на ней так и не женился.

— У нас никогда не было таких планов (официально пожениться. — Прим. «Мир24»), мы абсолютно современные люди, без шаблонов, мы совпали на этой волне. Я не считаю, что человек должен жениться или рожать детей, никто никому ничего не должен, — рассказывала Александра.

Известно, что до Александры у Яковлева было еще два длительных романа: в студенческие годы он встречался с актрисой Еленой Грищенко, а в 2001 году жил с певицей Ириной Дубцовой.

Незадолго до смерти Олег признался, что у него есть внебрачный сын. Но на ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, которое состоялось уже после смерти певца, эту информацию опровергли. Оказалось, Игорь Яковлев — это сын племянницы «иванушки», который родился после неудавшихся отношений. Олег его усыновил, дал свои отчество и фамилию.

«Лети, снегирек, твои песни с нами навсегда»

28 июня 2017 года в СМИ появилась информация о том, что Олег Яковлев госпитализирован в тяжелом состоянии. Он попал в реанимацию с диагнозом «двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени». 29 июня в 07:05 певец скончался на 48-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.

— Умер Олег Яковлев. Мой Яша… Наш «маленький» Олежка… Лети, Снегирек, твой голос и песни в нашем сердце навсегда, — высказался о смерти Олега его друг и напарник Андрей Григорьев-Апполонов.

Яковлева похоронили на Троекуровском кладбище. По завещанию имущество на сумму 200 миллионов рублей — 3 квартиры и комната в Москве, Санкт-Петербурге и Черногории — отошло к племяннице Татьяне и университетскому другу — актеру Роману Радову.

В начале 2018 года продюсер Игорь Матвиенко рассказал о том, что действительно погубило певца.