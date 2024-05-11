«Все дорого»: что покупают новосибирцы перед строительным сезоном и что думают о ценах — заглядываем в корзины покупателей

Строительный сезон начинается примерно в марте — в это время из-за повышения спроса поднимаются цены Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Цены на стройматериалы с начала сезона в марте продолжают расти — это замечают и обычные новосибирцы, которые решили сделать ремонт в теплое время года, и специалисты, занимающиеся строительством постоянно. По словам сибиряков, стройматериалы подорожали на 20–40% в зависимости от товара, например, дороже стали пиломатериалы и металл. Многие говорят о взлетевших в цене импортных материалах, которых на рынке становится все меньше. Их, правда, можно заменить, но качество будет на порядок хуже, говорят покупатели: качественные товары на полках обычных магазинов найти все сложнее. Что новосибирцы думают о ценах на стройматериалы и получается ли у них сэкономить — в материале НГС.

«Рынок не успевает за ценами»

В магазине, несмотря на утро рабочего дня, покупателей много. Чаще всего в тележках можно заметить рейки, бруски, доски, фанеру, сухие смеси, грунтовку, материалы для шумоизоляции или утеплитель. Иногда покупают металлочерепицу — вероятно, для небольших построек на участке.

Многие покупатели признаются, что занимаются строительством не часто, а в последний раз покупали материалы несколько лет назад, поэтому какие цены были раньше, не помнят. Одни возводят перегородки, другие меняют пол, а третьи занимаются благоустройством дачи.

Хорошо запоминают цены те, кто непосредственно работает в строительной сфере. Например, Денис подсчитал, что за год они выросли на треть. Металл и дерево, отмечает он, подорожали в цене примерно на 40%, гипсовые смеси — на 20%. В целом, говорит Денис, строить дорого было и год назад, и сейчас. При этом изменения стоимости не всегда получается компенсировать за счет заказчика: если смета согласована в прошлом году, то разницу приходится возмещать из своего кармана.

Денис работает в строительной сфере, поэтому заметил повышение цен Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Все равно не поспеваешь за ценами, в принципе рынок не поспевает. Заказчик не готов платить, а мы не готовы наглеть, — объясняет Денис. — Инертные материалы дорожают из-за того, что повышается цена на бензин, растет стоимость извоза запчастей. Вроде бы, песок добывают в карьере, но его же надо довезти — вместе с этим повышается и цена.

Кроме того, отмечает он, все импортные материалы, например, полимерные растут в цене из-за того, что с российского рынка ушли крупные компании, а те, кто приходят на их место, задирают цены, чтобы заработать быстрее и больше.



— Хороших материалов сейчас очень мало, люди пытаются закончить ремонт импортными материалами, а их просто нет. Если получится найти, то стоить они будут в 2–3 раза дороже, — рассказал Денис.

«Хорошее еще дороже»

Девушек в строительных отделах тоже можно встретить, например, Екатерина работает дизайнером интерьеров и около года занимается капитальным ремонтом у себя дома: что-то покупает сама, что-то заказывает у поставщиков. Признается: все стало дороже, но смысла экономить нет, иначе придется потратить еще больше на замену некачественных материалов. В целом, говорит девушка, стоимость товаров увеличилась на 20%.

Екатерина выбирает дорогие, хорошие материалы для ремонта, чтобы не пришлось тратить еще больше средств на их замену спустя пару лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Все дорого — это общее слово, а хорошее еще дороже. Ремонт делают все разный, конечно, можно сэкономить, но чаще всего экономии как таковой не будет — через год или два придется менять и снова ремонтировать. Лучше сразу вложить большую сумму, чтобы увеличить срок службы, — считает Екатерина.

Есть и те, кто не обращает внимание на стоимость: если надо — покупают, несмотря на то, что стоимость увеличилась.



— Цены одним словом на букву «П», а больше ничего, — в сердцах бросает один из посетителей строительного супермаркета и тут же идет в сторону касс.



«Дерево улетело»

Покупатели приходят в магазин и целыми семьями, тщательно выбирают стройматериалы или советуются с консультантами. Тут и там раздаются фразы о дорогих товарах.

В магазине много строителей, некоторые приезжают докупать материалы, которых по каким-то причинам не хватило Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— В прошлом году я брал бетон — сейчас цена выросла где-то на четверть, не меньше. Связываем с затоплениями, восстановлением присоединенных территорий и санкциями. Дерево и вовсе улетело в цене: мне прислали, что пиломатериалы подрастут от 18 до 35% в конце мая, — поделился покупатель, который работает в строительной компании, не захотев называть свое имя.

Импортозамещение работает

Двое мужчин, Игорь и Денис, стоявшие около рубероида, также обсуждали цены. По их словам, подорожало все: как только начался сезон строительства, что-то выросло в цене больше, что-то меньше. Денис занимается ремонтными работами в частной клинике и отметил, что сэкономить можно, например, отслеживая цены в разных магазинах: в одном покупать одно, в другом — другое.

— Сильно подорожал весь импорт. Найти товары еще можно, но не в таком количестве, как раньше — добавляет Игорь.

Игорь купил пару рулонов стеклоизола для кровли Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Импортные товары, рассказывает Денис, проще искать через интернет, чем в обычном магазине, потому что на полках их практически нет.

— Импортозамещение работает, заменить можно, по качеству не сильно хуже будет. Единственное, может меньше прослужить: например, в свое время я покупал импортную краску, которую надо мыть, она не облезает, держалась 5 лет, сейчас — года 3. То на то и выходит, — объяснил Денис.

По словам покупателя, отсутствующие товары можно заменить — правда, порой срок службы у них меньше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дмитрий также занимается строительством и отметил подорожание материалов примерно на 20% — из-за этого выросла и сумма ремонта для клиентов. В магазин он пришел, чтобы купить расходники: перчатки и кисти.

Дмитрий говорит, что из-за роста цен на стройматериалы, в том числе, страдают заказчики Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Некоторые же только начинают ремонт, но уже заметили, что стройка обходится дорого. Михаил рассказывает, что в прошлом году рассчитывал на одну сумму, а сейчас выходит дороже примерно на 30%. Сейчас мужчина покупает фанеру, чтобы положить ее на пол под финишное покрытие — в среднем только на нее придется потратить около 30 тысяч рублей.

О повышении цен на стройматериалы НГС рассказывали и эксперты: с начала года взлетело дерево, утеплитель и другие материалы. Специалисты отмечают, что сейчас построить деревянный дом дороже, чем кирпичный, хотя обычно все иначе.

Дачники и жители частного сектора активизируются в феврале, марте и апреле, тогда растет спрос, а вместе с ним повышается и цена. На стоимость, говорят специалисты, повлияли и паводки в регионах России и восстановительные работы на территории присоединенных регионов. При этом повышение цены на материалы повлияло и на стоимость квартир в новостройках.