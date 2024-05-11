«Замечательным сосед»: голый мужчина вышел в подъезд дома в Новосибирске — он был с собакой

В Новосибирске в жилом доме показался обнаженный мужчина. Судя по кадрам, которые появились в Сети, он вышел из лифта в подъезд с собакой и выпустил животное из здания.
Кадры опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте» 11 мая. В сообщении сказано, что мужчина живет в доме в Дзержинском районе.
— В одном из подъездов дома №11 на улице Дениса Давыдова поселился замечательным сосед, который своим асоциальным поведением доставляет неудобство окружающим, — сообщили в паблике.
Мужчина, как уточнили в группе, прошел по подъезду, чтобы отправить свою собаку на улицу на самовыгул. На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, видно, как сибиряк выходит из лифта на первом этаже здания с животным и идет в сторону выхода, держась рукой за лестничные перила.
Позже он открывает дверь дома и возвращается в подъезд, но уже один. В пресс-службе ГУ МВД России по региону НГС сообщили, что полиция проводит проверку.
— Сегодня в отдел полиции №5 «Дзержинский» УМВД России по Новосибирску поступило заявление местного жителя об антисоциальном поведении гражданина — жителя данного подъезда. Заявление принято в установленном порядке, сотрудниками полиции проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются, — уточнили в ведомстве.
В январе в доме в Октябрьском районе Новосибирска увидели голого мужчину. Его действия попали на камеры видеонаблюдения.