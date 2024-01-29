Голый мужчина прокатился в лифте и вышел в подъезд дома на Кирова — видео

В Новосибирске в доме в Октябрьском районе заметили обнаженного мужчину. Сибиряк зашел в лифт, а затем вышел в подъезд на первом этаже здания. Его увидели местные жители.
Как сообщила редакции читательница НГС, инцидент произошел 28 января в доме №225 по улице Кирова. Действия мужчины сняли камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как мужчина выходит из лифта в подъезд на первом этаже дома, где находятся два человека. После этого он открывает дверь и идет, предположительно, в сторону выхода из здания, но затем возвращается. На другом видео заметно, как обнаженный сибиряк проезжает несколько этажей дома и выходит из лифта.
Читательница НГС сообщила, что местные жители обратились в полицию. Данные об этом корреспонденту издания подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
— В отдел полиции поступало сообщение по данному поводу, — заявили в ведомстве.
Специалисты также отметили, что на место произошедшего выезжали сотрудники полиции.
В сентябре полицейские доставили в отдел полуголого мужчину. Он оказывал сопротивление.