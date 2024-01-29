Голый мужчина прокатился в лифте и вышел в подъезд дома на Кирова — видео

На кадрах видно, как мужчина выходит из лифта в подъезд на первом этаже дома, где находятся два человека. После этого он открывает дверь и идет, предположительно, в сторону выхода из здания, но затем возвращается. На другом видео заметно, как обнаженный сибиряк проезжает несколько этажей дома и выходит из лифта.