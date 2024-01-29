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Голый мужчина прокатился в лифте и вышел в подъезд дома на Кирова — видео

Местные жители обратились в полицию

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Инцидент произошел 28 января

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В Новосибирске в доме в Октябрьском районе заметили обнаженного мужчину. Сибиряк зашел в лифт, а затем вышел в подъезд на первом этаже здания. Его увидели местные жители.

Как сообщила редакции читательница НГС, инцидент произошел 28 января в доме №225 по улице Кирова. Действия мужчины сняли камеры видеонаблюдения.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На место произошедшего выезжали сотрудники полиции.

Видео: предоставила читательница НГС

На кадрах видно, как мужчина выходит из лифта в подъезд на первом этаже дома, где находятся два человека. После этого он открывает дверь и идет, предположительно, в сторону выхода из здания, но затем возвращается. На другом видео заметно, как обнаженный сибиряк проезжает несколько этажей дома и выходит из лифта.

Читательница НГС сообщила, что местные жители обратились в полицию. Данные об этом корреспонденту издания подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В отдел полиции поступало сообщение по данному поводу, — заявили в ведомстве.

Специалисты также отметили, что на место произошедшего выезжали сотрудники полиции.

В сентябре полицейские доставили в отдел полуголого мужчину. Он оказывал сопротивление.

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Голый мужчинаПолицияОктябрьский районМВДКирова
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