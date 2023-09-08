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СрочноПолицейские занесли в отдел полуголого дебошира
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Трое полицейских в Новосибирске на руках занесли в отдел полуголого дебошира

По словам очевидца, мужчина бросался на свою мать

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Следовать за полицейскими добровольно мужчина не хотел

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Новосибирские полицейские доставили в отдел Кировского района буйного мужчину. Последний оказывал силовикам активное сопротивление, поэтому дебошира буквально занесли в участок, рассказал корреспонденту НГС очевидец.

— Он дергался и пытался вырваться из наручников. Я спросил у полицейских в чем дело: мужчина мать свою по квартире гонял: то ли побил, то ли собирался побить. Подробно расспросить не удалось, только на ходу, — сообщил читатель.

НГС запросил информацию о буйном мужчине, причинах вызова наряда ППС и принятых мерах.

В Новосибирске на МЖК утром 30 августа другой обнаженный мужчина напал на припаркованные машины.

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