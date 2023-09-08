Трое полицейских в Новосибирске на руках занесли в отдел полуголого дебошира

Новосибирские полицейские доставили в отдел Кировского района буйного мужчину. Последний оказывал силовикам активное сопротивление, поэтому дебошира буквально занесли в участок, рассказал корреспонденту НГС очевидец.
— Он дергался и пытался вырваться из наручников. Я спросил у полицейских в чем дело: мужчина мать свою по квартире гонял: то ли побил, то ли собирался побить. Подробно расспросить не удалось, только на ходу, — сообщил читатель.
НГС запросил информацию о буйном мужчине, причинах вызова наряда ППС и принятых мерах.
В Новосибирске на МЖК утром 30 августа другой обнаженный мужчина напал на припаркованные машины.