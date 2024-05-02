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Происшествия истории Остались с внучкой вдвоем, а могло быть четверо. Мать, потерявшая в ДТП беременную дочь, пишет письма Бастрыкину и президенту

Остались с внучкой вдвоем, а могло быть четверо. Мать, потерявшая в ДТП беременную дочь, пишет письма Бастрыкину и президенту

Трагедия перевернула жизнь семьи, но виновный так и не назван

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Следователи склонны считать, что в ДТП виновен водитель автомобиля, где ехали Настя с дочкой

«Девочка могла встать посреди ночи и пойти искать маму», — рассказывает Мария Смирнова, жительница Красноярского района Самарской области. Полгода назад в страшной аварии погибла ее беременная дочь Анастасия и чудом выжила 3-летняя внучка Ева. За всё это время родные не получили ответов на свои вопросы — почему произошло ДТП и кто в нем виноват? Мария рассказала 63.RU, как семья пытается научиться жить без Насти и как боится потерять еще и маленькую Еву.

«У Насти переломано было почти всё»

Трагедия произошла 10 октября 2023 года. В тот роковой день Мария вместе с 28-летней дочерью и трехлетней внучкой ехала в Борское. Там Анастасия купила дом и обустраивала его, чтобы жить вместе с детьми (Настя ждала еще одну дочку, срок был 36 недель). Их вез знакомый на ВАЗ-2112.

— Мы поехали с односельчанином на его «двенадцатой», он согласился нас подвезти. В лесопосадке они меня высадили — я хотела набрать грибов — и отправились дальше. Я нашла буквально пять грибов, когда мне позвонил водитель машины и сказал: «Мы попали в аварию, всё очень серьезно, приезжайте». У меня всё оборвалось внутри, на одну секунду я впала в ступор, а потом кинулась на дорогу ловить попутку. Машина остановилась быстро, и на месте ДТП я была уже через несколько минут. Дочь увидеть не успела, ее уже скорая увезла. Внучка еще была на месте аварии. Я уехала с ней в больницу, настояла, чтобы повезли в больницу, — делится страшными воспоминаниями Мария.

Мария Смирнова, потерявшая дочь

Вот какую фабулу ДТП представили позднее в ГИБДД по Самарской области:

— Примерно в 10:53 водитель 1987 года рождения (стаж вождения — менее 2 лет) на автомобиле ВАЗ-2112 двигался со стороны села Комсомольск в направлении села Долматовка. И на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Ниссан-Террано» под управлением водителя 1963 года рождения. Телесные повреждения получили водитель ВАЗ-2112 и его пассажиры: женщина 1995 года рождения и ребенок 2020 года рождения.

По словам Марии, у водителя «двенадцатой» был перелом ноги. Маленькая Ева находилась на заднем сиденье и отделалась ушибами и сотрясением мозга. А Настя получила жуткие травмы.

— Переломано у нее было почти всё, внутренние органы оторваны. Она еще несколько часов боролась за жизнь. Но не смогла, умерла вечером того же дня. Погибла и ее дочка в утробе. У ребенка было синим пол-лица и проткнуто горло, но мы так и не поняли чем. Она уже была доношенная, весила три килограмма, мы ее похоронили отдельно. Но почему-то нигде не указано, что в ДТП погибла не только Настя, но еще и малышка. Ее погибшей не считают, так как к тому времени она еще не родилась. И почему-то не рассматривают вопрос, что она не родилась «благодаря» тем, кто создал аварию, — рассказала Мария.

На встречу с журналистами 63.RU Мария приехала вместе с внучкой

«Хочу узнать, кто же виноват»

Наказания за аварию до сих пор никто не понес. Мария признается, что ей пришлось обращаться в СК РФ, генпрокуратуру и в приемную президента России.

— Только после этого делу наконец-то дали ход, а то сначала оно, как нам казалось, просто лежало у следователя. Сейчас дело, возбужденное по части 3 статьи 264 УК РФ*, направили в прокуратуру, мне сказали готовиться к суду. Обвинение предъявили водителю «двенадцатой», где ехали дочка и внучка. В деле написано, что это он не уступил дорогу машине, ехавшей по главной. Не знаю, возможно, это и так. Но почему в деле никак не фигурирует водитель «Ниссана»? Даже непонятно, проводили ему медосвидетельствование или нет. Хотя я слышала, когда приехала на место ДТП, что какой-то парень говорил: «Уберите его отсюда, он бухой». Но не могу точно утверждать, что эти слова относились к водителю иномарки. Найти парня мне не удалось. Водитель «Ниссана» с нами на связь тоже не выходил, — сказала женщина.

* Часть 3 статьи 264 УК РФ. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.

А вот с односельчанином, который их вез, Марии после аварии удалось поговорить. И ей очень трудно поверить в виновность знакомого человека:

— Он мне ответил: «Тетя Маша, простите, я пытался уйти от столкновения, но не смог». Мы сами потом пытались на машинах воссоздать картину ДТП. В деле значится, что автомобили ехали со скоростью 80 км/ч, мы разгонялись больше, и то без проблем разъехались на этой дороге с другим автомобилем. По ощущениям, водитель «Ниссана» не пытался даже избежать столкновения и просто врезался в «двенадцатую». Поэтому и хочется, чтобы в обстоятельствах ДТП разобрались по-настоящему. Я не хочу невиновных сделать виноватыми. Мне это не нужно. Я просто хочу знать правду.

Мария не стирает из памяти телефона и фотографии ДТП, которые она сделала сама, оказавшись на месте аварии.

Мария демонстрирует фотографии с места ДТП, которые хранит в смартфоне
Водителю, можно сказать, повезло — после такой аварии у него был всего лишь перелом ноги
Более легкий отечественный автомобиль после удара выбросило на обочину
Примыкающая дорога, по которой ВАЗ выехал на главную
Разбитая «двенадцатая»
«Ниссан» получил серьезные повреждения, но его водитель не пострадал

«Как солнышко»

Мария продолжает оплакивать Настю. Женщина хранит в телефоне снимки дочери и не может говорить о ней без слёз:

— Настя была такая добрая, такая светлая. Как солнышко. В Самаре, когда жила с первым мужем, работала в сетевом магазине, там тоже о ней очень хорошо отзывались. Всегда всем помогала. В детстве постоянно тащила домой то щенков, то котят. В школе у нее была медаль по прыжкам. Училась в школе она хорошо, хотела поступать в СамГУПС, но не прошла по баллам, пошла на повара в техникум в Красном Яре. Она очень ответственная, ей всегда жалко было всех. Однажды, когда я уезжала, а в деревне не было какое-то время ни света, ни газа, Настя писала всем, даже губернатору, но добилась, чтобы в ситуации разобрались быстрее и в селе появились и свет, и газ. В шутку я называла ее своим заместителем. Всегда были с ней на связи. Даже когда она рожала, была со мной на телефоне до того момента, пока в родовую не увели. Очень дружна была и с младшими (Смирновы — многодетная семья. — Прим. ред.). Никогда не приезжала без гостинцев, но и мы старались помогать ей. Очень тяжело без нее нам всем.

Анастасия и Мария — дочь и мама — были очень дружны
А тут счастливая Настя с совсем еще крохотной дочкой

«Теперь я то баба, то мама...»

А главным человеком в жизни Марии теперь стала 3-летняя Ева. После аварии малышка провела в больнице две недели. За это время бабушка успела оформить документы — сейчас она официальный опекун девочки. И очень боится, что может потерять внучку. Дело в том, что у Евы есть отец. Отношения с ним у Анастасии не сложились — она вернулась к родителям еще до того, как Ева родилась. Но сейчас мужчина захотел забрать ребенка.

— Настя и отец Евы не были расписаны. Жили в Самаре, а перед самыми родами он избил мою дочку. И она, бросив всё, с одной сумкой вернулась домой. А вскоре Ева родилась. Этот мужчина потом приезжал к Насте извиняться, потом еще приезжал, что-то внучке привозил. В какой-то момент они снова пробовали жить вместе, и он снова дочь избил, прямо на глазах Евы, ей тогда был год и 7 месяцев. И тогда Настя снова от него ушла, вернулась с дочкой в деревню. А сейчас он вдруг захотел провести экспертизу ДНК — доказать, что он отец Евы, и забрать ее себе. Зачем? Не знаю. У него, насколько я знаю, есть еще старший ребенок, с которым он не особо общается. Может быть, ему это надо, чтобы пользоваться наследством, оставшимся Еве от Насти, — переживает Мария.

Анастасия и Ева в одном из парков Самары
Настя в деревне с дочкой и младшей сестрой

У Марии и ее мужа четверо детей, самому младшему 8 лет. И они с Евой очень дружны. Девочка — любимица в семье, родные ее обожают. Мария признается, что не представляет, как семья будет жить без девочки, если ее заберут. Ради внучки Марии даже пришлось переехать.

— Раньше мы жили в селе, где нет детского сада. А в службе опеки сказали, что Ева должна ходить в детский сад. Поэтому переехали в село Большая Каменка. Там внучка ходит в детский сад. Муж остался в том селе в нашем доме, занимается сейчас там хозяйством, — отметила Мария.

Девочка очень скучает по маме

Женщина рассказала, что первые месяцы после смерти мамы Ева практически не спала:

— Она могла встать среди ночи, пойти искать маму, много плакала. Мы обращались к психологу, так как сами не понимали, как нам вести себя с Евой, что ей говорить, какие правильные слова найти. Недавно внучке исполнилось четыре года. Мы постарались сделать всё, чтобы в день рождения она не грустила без мамы.

Мария не может говорить без слез о трагедии

По словам Марии, на несколько месяцев малышке переставали сниться сны про маму, а сейчас снова вернулись.

— Просыпается и плачет. Я стараюсь эти темы не обсуждать при ней, но она очень смышленая. Стала спрашивать, а не отдам ли я ее. У меня после таких вопросов наворачиваются слезы, — переживает Мария. — А недавно подошла и спросила: «Можно я тебя мамой буду называть?» Я даже не знала, что ей ответить. Теперь я то баба, то мама...

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