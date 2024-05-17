«Поездка на двоих обошлась больше миллиона рублей»: туристы рассказали о своем отдыхе в Сочи

В этом году в Сочи совсем не майская погода Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Мэрия Сочи отчиталась — турпоток с 28 апреля по 12 мая составил примерно 350 тысяч человек, а загрузка средств размещения Сочи была около 80%. Сервис планирования путешествий OneTwoTrip назвал самые дорогие отельные бронирования, которые его клиенты совершили в период майских праздников. Среди зарубежных курортов лидируют Сейшелы, среди российских — абсолютное первенство у Сочи.

Россияне не скупились на отдыхе на отечественном курорте и останавливались в отелях категории «пять звезд». На первом месте оказался недельный отдых на двоих в Адлере, за него заплатили 552 000 рублей. Другие двое туристов приехали в Сочи на две ночи и отдали за проживание 523 500 рублей. На третьем месте отдыхающий, который отдал за восемь дней в Адлере 522 500 рублей.



Не повезло всем этим людям, погода в Сочи все майские праздники была совсем не курортная. В единственный теплый день температура воздуха прогрелась до +23 градусов, а море и вовсе холодное — всего лишь +17 °C. Но в этот день на пляжах яблоку упасть было негде. Всё остальное время туристы просидели в номерах, спа, банях и много пили. Наши коллеги из SOCHI1.RU спросили у них, как отдыхалось.

На пляже было не протолкнуться, что будет летом? Источник: Максим Серков / NGS42.RU











К пляжу не подойти, в «Ривьере» — реконструкция

Москвич Юрий Доронин последний раз был в Сочи сразу после Олимпиады — в 2014 году, после этого средства и открытые границы позволяли ему путешествовать по заграничным курортам. По воспоминаниям 10-летней давности, Сочи был очень уютным городом, буквально вылизанным к Играм.

— В этом году майские праздники с женой решили провести в Сочи, а заодно протестировать сочинские пятизвездочные отели. Остановились в самом центре Сочи в шикарной гостинице «Гранд Карат», где ночь стоит почти 40 тысяч рублей. По ценам вышло дороже Мальдив и Сейшел, но сервис практически такой же. Всё устроило — и интерьеры, и вышколенный персонал, и вкусные завтраки. Но вокруг отеля — ужас. Одни стройки, грязь и мусор. Рядом строится огромная гостиница. К пляжу не подойти, всё загорожено, идет большая стройка набережной, в парке «Ривьера» — реконструкция. Куда ни пойди — меняют плитку. Мы приехали на море, а из-за строительного забора и работающей техники толком его не видели, только с балкона номера. Народу тьма, все они ходят между заборов, — рассказал Юрий.

Он считает, что за такие деньги, которые заплатили туристы, они имеют право на хороший отдых. В Сочи зимы теплые и все работы можно проводить, когда нет отдыхающих. А когда на курорт зовут несколько сот тысяч туристов и они вынуждены гулять среди заборов и строек, тогда нужно снижать цены.

— Нам поездка на двоих обошлась больше миллиона рублей, мы хотели провести в Сочи все выходные до 13 мая, но уехали раньше, потому что погода отвратительная, город неухоженный, тротуары не метут, везде что-то роют. Вот просто неприятно. Сочи — 2014 и Сочи 2024 — это две большие разницы. Не советую сюда приезжать в мае, не знаю, как будет здесь летом, — заявил Юрий.

Вместо пляжа — трактор Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Действительно, на Приморской набережной в Сочи ведется крупная реконструкция за счет инвестора, там будут строить новые берегоукрепления, расширять променад. Работы начались как раз перед майскими праздниками. Закрыт на ремонт и пляж «Ривьера», получается, у тех кто решил отдохнуть в центре Сочи, практически не было вариантов побыть на море.

Людям выделили узкую полоску для прохода Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Лучше в Тайланд

— Город не готов к приезду туристов, при этом задрал цены на всё, обычному жителю России теперь недоступен отдых в Сочи, — заявил житель Иркутска Игорь Молодцов. — Только на дорогу для семьи из трех человек ушло 180 тысяч рублей с багажом. Летели на курорт единственным прямым рейсом, но и через Москву не дешевле. При этом о поездке пожалели сто раз.

Цена в одну сторону из Иркутска в Сочи с багажом, и это на ближайшие даты Источник: Анна Грицевич / Авиасейлс











— 7 тысяч в сутки — проживание, за 10 дней отдали 70 тысяч рублей. Уже выходит 250 тысяч рублей. А еще развлечения и питание. Я просто пообещал ребенку, что свожу ее в Сочи, у нее сюда подруга переехала, неудобно было отказать. Но это очень дорого. Ладно бы накупались, назагорались и по экскурсиям поездили, но море холодное и погода подкачала. Приехали в Красную Поляну, заплатили за канатку, а там туман и вообще никакой видимости. В Абхазии промокли насквозь. Всё время сидели в спа, в хаммаме — в отеле. Ходить некуда, на экскурсии под дождем не поедешь, — рассказал Игорь.

Он отметил, что особо никаких развлечений на период дождливой погоды в Сочи нет. Единственный более менее крупный торговый центр — «Море Молл» с огромными ценами, один раз можно сходить в кино, больше делать там нечего. В «Сочи Парке» семья отдала больше 10 тысяч рублей, но кататься на аттракционах под дождем — такое себе удовольствие. По словам Игоря, в позапрошлом году они отдыхали в Сочи в августе, тогда заболели всей семьей ротавирусом после купания в море, отпуск был безнадежно испорчен. Зареклись ездить летом, теперь не повезло и в майские выходные.

— Видимо, Сочи не для нас, в следующий раз поедем в Тайланд, как все иркутяне. Перелет также 6 часов, как и в Сочи. Сейчас и там не дешево, зато море, шикарные пляжи, развлечения и фрукты. Здесь вроде сезон клубники, но меньше 250 рублей мы не видели. Всё остальное — турецкое, местных фруктов нет. Но такое мы и дома можем поесть, — говорит Игорь.

Кстати, в мэрии упорно опровергают информацию о загрязнении моря, утверждается, что за последние годы значительно улучшилось качество воды в нем.



— На основании тех результатов, которые получены нашей лабораторией по исследованию морской воды, в последние годы она соответствует всем требованиям. На первое место по причине возникновения инфекционных заболеваний выходит несоблюдение правил личной гигиены, а также несоблюдение санитарных правил в объектах общественного питания и торговли. Задача санитарно-эпидемической комиссии — усиление работы в этих предприятиях, — рассказала главный врач сочинского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Краснодарского края Наталья Комарова.



Руководитель службы Роспотребнадзора по городу Сочи Владимир Оробей считает, что минимизировать вспышки сезонной заболеваемости детей и взрослых на курорте поможет неукоснительное соблюдение санитарных норм и требований. С ним согласен главный врач городской инфекционной больницы № 2 Владимир Городин.



— В преддверии каждого летнего сезона мы обращаемся к нашим жителям и гостям с просьбой соблюдать правила личной гигиены. Мойте руки перед едой. Не покупайте продукты в случайных местах. Не храните и не используйте в пищу продукты с истекшим сроком годности. Не пейте воду из непроверенных источников. Они просты, но в 80 процентах случаев позволяют избежать риска возникновения острых кишечных заболеваний, — заявил Городин.



В любом случае купальный сезон откроется не раньше 20 июня, сообщили в Гидрометцентре России, ожидается, что тогда море у берегов Сочи прогреется до +20 градусов.

Вот такой май в этом году в Сочи Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Чуть не спились

Мокро, тоскливо и дорого, так охарактеризовали свой отдых семейная пара из Воронежа Людмила и Алексей Симоненко. Они снимали квартиру в Хосте за 8 тысяч рублей в сутки, а потом пожалели, что вообще выбрали этот микрорайон для отдыха.

— Если летом там свой отдельный пляж и всё время проводишь на море, то в этом году мы чуть не спились, потому что делать в Хосте вообще нечего. Нужно куда-то выезжать — в Сочи по пробкам, в Адлер — по пробкам. Цены на такси — жесть. Чтобы, например, уехать их Хосты на Морвокзал в Сочи, нужно отдать 1000 рублей, столько же обратно. Такая же цена в Олимпийский парк. Автобусы ходят очень плохо и очень неудобно, — рассказал Алексей. Потусоваться там также негде, никаких ночных клубов и дискотек, приходилось ездить в адлерский «Мандарин». Кроме того, в Хосте плохо с хорошими ресторанами, их там нет совсем.

— Отдых в Хосте для пенсионеров — неспешные прогулки под дождем, недорогие столовки и лавочки у моря. Нам по 30 лет, мы хотели и ночную жизнь, в Адлере есть несколько неплохих заведений, но это нужно ехать, вызывать такси. Не понимаю, почему в курортном районе нет ничего для туристов. Там 90-е годы вообще, — говорит Людмила. Что действительно впечатлило молодую семью — это путешествие на джипах к водопадам. Они купили экскурсию и поехали в Лазаревский район на 33 водопада. Несмотря на дождь, они получили сильные впечатления.

— Природа очень красивая, водопады мощные. Мы были там в начале сентября, красиво, конечно, но сейчас они настолько полноводные, что дух захватывает. Река Шахе очень красивая, живописны ее берега. Нас завозили в аул к местным жителям — адыгам. Я даже не знала, что такая национальность в Сочи живет. Они нас угощали медом, чаем и национальными блюдами. Там красивейшие горы, просто хочется там остаться, — рассказала Людмила. Если ребята еще раз приедут в Сочи, то обязательно выберут для отдыха горы, они узнали, что там есть кемпинги с удобствами.

Пляж в Хосте Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Здесь такой кайф

Алла и Илья Новиковы — туристы из Мурманска, им в Сочи всё нравится, тем более для них это свадебное путешествие. Родителей у обоих нет, они выпускники интерната, поэтому некому было дарить поездку на свадьбу. Заработали сами, расписались у себя в городе, а потом приехали в Сочи на 10 дней.

— В Мурманске еще толком весны не было, а здесь, несмотря на дождь, всё цветет и пахнет. Такой кайф! Я первый раз увидела вживую как мандарины, апельсины и розы цветут. Никогда из своего города не выезжала. Я в восторге от Сочи, — рассказала Алла. Бюджетный номер за 2500 рублей они сняли в гостевом доме в Адлере, хозяйка когда узнала, что ребята только поженились, сделала хорошую скидку — по 500 рублей за каждый день. Готовят сами, при гостевом доме есть кухня. Продукты покупают в местном «Магните» самые простые и недорогие. Почти весь свой бюджет тратят на экскурсии и походы по музеям, хотят увидеть максимально много. Самое дорогое — это поход в ресторан. Илья устроил для молодой жены романтичный ужин в дорогущем рыбном заведении — со свечами и морепродуктами. Но ей больше всего понравился скромный обед у горной реки, куда они ездили на экскурсию.

— Хожу здесь и пою: город-сказка, город-мечта. Уезжать не хочется, но отпуск так быстро пролетел. Все говорят, что Сочи — это дорого, но тот кто хочет сэкономить, он обязательно это сделает. Дорога, конечно дороговата, но мы ехали на поезде. Причем в плацкарте, ничего страшного в этом нет. Прекрасно доехали. 10 дней отдыха нам обошлось в 80 тысяч рублей с дорогой, с едой и путешествиями, — рассказала Алла. Теперь молодые люди мечтают приехать летом, чтобы покупаться в море и позагорать.