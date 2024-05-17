В Москве чеченская семья пыталась украсть из отдела полиции 19-летнюю девушку. Она покинула Россию

Правозащитники сообщали, что Лия в опасности Источник: «Марем» / T.me, Роман Красильников / MSK1.RU











16 мая отдел МВД по району Нагатино-Садовники на Каширском шоссе окружили родственники 19-летней Лии Заурбековой. Они пытались похитить и увезти в Чечню девушку, которая спасалась от них в участке полиции.

Лия — чеченка. Она жертва домашнего насилия. Правозащитники рассказывают, что дома родственники издевались над ней. Лии приходилось терпеть физическое и психологическое насилие почти каждый день. 13 мая она сбежала из дома, но семья смогла ее найти.

Стало известно, что девушка покинула Россию. Об этом сообщил в своем телеграм-канале член Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов.



Кроме того, правозащитник заявил, что ее жизни изначально ничего не угрожало.



— Главное, понимать, что все живы и что нет никаких острых и пагубных настроений, — написал Ионов. — Беспокойство родственников не стоит преувеличивать и раздувать до скандальных размеров, равно как и заявления официальных лиц республики.

Эта видеозапись сделана в отделе МВД Источник: «Марем» / T.me