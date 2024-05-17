В Москве чеченская семья пыталась украсть из отдела полиции 19-летнюю девушку. Она покинула Россию

16 мая отдел МВД по району Нагатино-Садовники на Каширском шоссе окружили родственники 19-летней Лии Заурбековой. Они пытались похитить и увезти в Чечню девушку, которая спасалась от них в участке полиции.
Лия — чеченка. Она жертва домашнего насилия. Правозащитники рассказывают, что дома родственники издевались над ней. Лии приходилось терпеть физическое и психологическое насилие почти каждый день. 13 мая она сбежала из дома, но семья смогла ее найти.
Стало известно, что девушка покинула Россию. Об этом сообщил в своем телеграм-канале член Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов.
Кроме того, правозащитник заявил, что ее жизни изначально ничего не угрожало.
— Главное, понимать, что все живы и что нет никаких острых и пагубных настроений, — написал Ионов. — Беспокойство родственников не стоит преувеличивать и раздувать до скандальных размеров, равно как и заявления официальных лиц республики.
19-летняя чеченка Лия Заурбекова несколько часов находилась в отделении полиции на Каширском шоссе. Отдел окружили ее родственники. Они пытались похитить Лию и увезти в Чечню после ее побега из дома, о чём рассказывал MSK1.RU.
Правозащитная организация «Марем» выложила видеозапись девушки из отдела МВД. Она рассказала о том, что кто-то из родственников схватил ее за горло на глазах у полиции, когда они покидали отдел в первый раз, а также поведала о причинах ее побега из дома.
Полицейские, как сначала заявили MSK1.RU в «Марем», не хотели принимать участие в разборках и были готовы отдать Лию в руки семьи. Однако позже, по словам тех же активистов, сотрудники МВД пообещали обеспечить безопасность девушке.
Позднее источник MSK1.RU сообщал, что Лии удалось покинуть участок самостоятельно.