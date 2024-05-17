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Происшествия В Москве чеченская семья пыталась украсть из отдела полиции 19-летнюю девушку. Она покинула Россию

В Москве чеченская семья пыталась украсть из отдела полиции 19-летнюю девушку. Она покинула Россию

Лия боялась, что ее могут убить после побега из дома

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Правозащитники сообщали, что Лия в опасности

16 мая отдел МВД по району Нагатино-Садовники на Каширском шоссе окружили родственники 19-летней Лии Заурбековой. Они пытались похитить и увезти в Чечню девушку, которая спасалась от них в участке полиции.

Лия — чеченка. Она жертва домашнего насилия. Правозащитники рассказывают, что дома родственники издевались над ней. Лии приходилось терпеть физическое и психологическое насилие почти каждый день. 13 мая она сбежала из дома, но семья смогла ее найти.

Стало известно, что девушка покинула Россию. Об этом сообщил в своем телеграм-канале член Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов.

Кроме того, правозащитник заявил, что ее жизни изначально ничего не угрожало.

— Главное, понимать, что все живы и что нет никаких острых и пагубных настроений, — написал Ионов. — Беспокойство родственников не стоит преувеличивать и раздувать до скандальных размеров, равно как и заявления официальных лиц республики.

Эта видеозапись сделана в отделе МВД

19-летняя чеченка Лия Заурбекова несколько часов находилась в отделении полиции на Каширском шоссе. Отдел окружили ее родственники. Они пытались похитить Лию и увезти в Чечню после ее побега из дома, о чём рассказывал MSK1.RU.

Правозащитная организация «Марем» выложила видеозапись девушки из отдела МВД. Она рассказала о том, что кто-то из родственников схватил ее за горло на глазах у полиции, когда они покидали отдел в первый раз, а также поведала о причинах ее побега из дома.

Полицейские, как сначала заявили MSK1.RU в «Марем», не хотели принимать участие в разборках и были готовы отдать Лию в руки семьи. Однако позже, по словам тех же активистов, сотрудники МВД пообещали обеспечить безопасность девушке.

Позднее источник MSK1.RU сообщал, что Лии удалось покинуть участок самостоятельно.

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Чечня Чеченцы Похищение Полиция
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