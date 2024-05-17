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Дороги и транспорт «Еле ползем»: водители встали в 7-километровую пробку на Бердском шоссе

«Еле ползем»: водители встали в 7-километровую пробку на Бердском шоссе

Затор собрался рано утром

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Сибирячка опубликовала фотографию из электрички

Утром 17 мая на Бердском шоссе и улице Большевистской в сторону центра Новосибирска собралась пробка длиной почти в 7 километров. На участке сломались несколько автомобилей.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», пробка начинается примерно от здания на Бердском шоссе, 63/2 и заканчивается у пересечения Большевистской и Днепрогэсовской. Длина пробки, по оценке сайта, составляет примерно 6,85 километра.

Водители в сервисе 2ГИС сообщают, что ближе к Бугринскому мосту сломался автомобиль, но дорогу он не загораживает, другие жалуются на светофоры возле храма. Пользователи отмечают, что затор образовался примерно в 07:00.

— Сегодня прям вообще печаль печальная. Еле ползем, — пишут Юлия Похил в сервисе 2ГИС.

Пробка доходит до съездов с Бугринского моста, далее движении свободно

Общая ситуация на дорогах города сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено на Димитровском мосту, на улицах Станиславского, Троллейной, Сибиряков-Гвардейцев, Тещином языке, Советском шоссе и на Октябрьском мосту.

Вчера жители Плющихинского жилмассива встали в пробку на Гусинобродском шоссе. Оба выезда из микрорайона оказались заблокированы из-за аварии.

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Пробка Затор Машина Автомобиль Большевистская Новосибирск
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