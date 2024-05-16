«Заблокированы оба выезда»: жители Плющихинского жилмассива встали в глухую пробку — рядом произошло ДТП

Утром 16 мая жители Плющихинского жилмассива встали в глухую пробку на Гусинобродском шоссе. Оба выезда из микрорайона оказались заблокированы из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщила читательница НГС Карина.

Девушка заметила: обычно расстояние от улицы Волочаевской до улицы Никитина маршрутка преодолевала за 15 минут, и пробок к 08:30 утра, как правило, на выезде из микрорайона нет. Сегодня маршрутка проехала этот же путь за 35 минут.

