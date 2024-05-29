«Такая пылища, я дышать не могла»: скандал вокруг жены депутата — почему ее сын во Франции, а она хамит Новосибирску

По словам Марии Тарасовой, ее сын действительно учится во Франции, но благодаря специальной программе НГУ. Резко высказаться о родном городе у нее тоже были причины Источник: скриншоты из социальных сетей











Вокруг жены депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова разразился скандал. В телеграм-канале «Любить Новосибирск» появилась критика поведения Марии Тарасовой в соцсети, а также негативная оценка ее сына. Редакция канала опубликовала информацию о том, что сын депутата Александр учится в «недружественной» Франции, а сама Мария Тарасова назвала Новосибирск Мухосранском. Корреспондент НГС поговорил с Марией, которая объяснила ситуацию и ответила хейтерам.

Скандальный пост

Как рассказала Мария Тарасова, она действительно оскорбительно высказалась о родном городе, но, во-первых, сделала это на личной странице, которую могли просматривать только ее друзья, а во-вторых, на то, по ее мнению, была уважительная причина:

— У меня аллергия на пыль, и когда город начали посыпать отсевом, я стала задыхаться. Казалось, что усугубить у нас ситуацию с воздухом невозможно, но она каждый год становилась всё хуже и хуже. И вот в тот день, когда был оставлен комментарий этот про Мухосранск, я пробежала забег в Академгородке, села в машину и начала рыдать, пылища такая, что дальше я дышать не могла. Безусловно, это было гневно, резко, некрасиво, но я делилась со своими друзьями и столкнулась с каким-то сталкерингом, — рассказала Мария Тарасова.

Также Мария Тарасова подтвердила, что ее сын Александр учится во Франции, однако, по словам сибирячки, парень добился этого исключительно своими успехами в учебе:

— Сын поступил [в École Polytechnique] в 21-м году, в НГУ была программа, предусматривающая получение двойных дипломов. Он окончил мехмат с красным дипломом (бакалавра. — Прим. ред.) — там очень сильная школа математики — и поступил во Францию бесплатно, на общих основаниях. Мы не платим за это ни рубля. Сейчас он оканчивает университет там и магистратуру в Новосибирске, а еще и сам зарабатывает — в сфере искусственного интеллекта, — рассказала Мария Тарасова.

По словам Марии Тарасовой, отправлять сегодня деньги сыну во Францию семья не может и парню приходится зарабатывать самостоятельно Источник: скриншот из социальных сетей











Особенное возмущение жены депутата вызвала та часть поста (в настоящее время, по словам Тарасовой, исправленная) в телеграм-канале, где говорилось о ее дочери, якобы также живущей во Франции и находящейся замужем за французом:

— Про какую из дочерей они написали, что она замужем? Про старшую, которой 17 лет, или про младшую, которой 12? Они даже не смогли написать правильно ее имя, — возмутилась Мария Тарасова. — Они обе учатся в школе в Новосибирске, а в Европе в первый раз побывали, когда мы в прошлом года поехали к их брату.

Кто такая Мария Тарасова

Супруга депутата от партии «Единая Россия», по последним открытым данным, зарабатывала значительно больше своего супруга. Сегодня депутаты не публикуют декларации, однако известно, что за 2020 год муж и жена заработали 685 тысяч рублей и 16 миллионов рублей соответственно.

По данным сервиса Rusprofile, у Марии Тарасовой есть ИП (управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе), а также 6 действующих бизнесов, в которых она имеет доли. Большая часть из этих компаний занимаются недвижимостью или продажей бытовых товаров. Она есть в списке участников ООО «Новая лизинговая компания», которое возглавляет ее отец Александр Осадчий. В совет директоров НЛК входит ее именитый муж-депутат. Компания занимает 9-этажный бизнес-центр НЛК на Станционной и показала в 2023 году чистую прибыль в размере 109 миллионов рублей (выручка — 578 миллионов рублей).



НЛК известна как оператор частного индустриального парка «Новосиб», который разместился на 40 га обанкротившегося в 90-е годы завода низковольтной аппаратуры. В 2018 году НЛК как оператор промпарка совместно с заводами «Сибсельмаш», «Луч» и Новосибирским металлургическим заводом им. Кузьмина обсуждали возможность создания промышленного мегапарка «Комбинат 179». Детали проекта не сообщались, единственная известная деталь — проект, как писал Infopro54, должен был курировать экс-губернатор Василий Юрченко. В настоящее время никакой информации о мегапарке нет.



Мария Тарасова имеет долю в 6,79% в микрофинансовой организации «Капитал Сибирь Финанс». Одним из ее партнеров по бизнесу с такой же долей является бывший заместитель председателя Правительства Республики Тыва и полномочный представитель Республики Тыва в Москве Александр Пак. «Капитал Сибирь Финанс» предлагает микрозаймы и, по данным сайта компании, действует под брендом «ДоброДеньги». Компания расположена в бизнес-центре НЛК на Станционной, чистая прибыль в 2023 году составила 1,7 миллиона рублей.

