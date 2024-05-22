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Развлечения «Я выследил и избил Артемия Лебедева»: блогер Сатир заявил, что заступился за Новосибирск

«Я выследил и избил Артемия Лебедева»: блогер Сатир заявил, что заступился за Новосибирск

Мы надеемся, что это только юмор

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Сатир — уроженец Академгородка

Во время вручения Народной премии НГС пародист и блогер Илья Шабельников, больше известный как Сатир, пошутил о том, что напал на дизайнера Артемия Лебедева.

— Я очень сильно люблю Новосибирск. Именно потому, что сильно люблю Новосибирск, недавно я выследил и избил Артемия Лебедева. Я сделал это для всего города. И это даже не шутка — скоро будет видео.

Сатир также рассказал о том, что он — уроженец Академгородка. Он вырос в Новосибирске и работал здесь в театре.

Блогер вручил награду в номинации «Бар года». Ее получило заведение Sabai.

Дизайнер Артемий Лебедев несколько раз негативно высказывался в адрес Новосибирска. В мае Сатир на шоу «Прожарка» Сатир в шуточной форме пригрозил Артемию, что ему придется ответить за свои слова.

Как награждают победителей «Народной премии», смотрите в онлайн-трансляции.

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Сатир Артемий Лебедев Новосибирск Народная премия НГС
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