«Еще маленько, и Новосиб к тебе приедет»: Сатир на шоу «Прожарка» жестко прошелся по Артемию Лебедеву за критику Новосибирска

Пародист пригрозил Артемию, что ему придется ответить за свои слова Источник: АСТ-54 Black











Комик Сатир (Илья Шабельников) на шоу «Прожарка» жестко прошелся по дизайнеру Артемию Лебедеву за то, что тот раскритиковал Новосибирск. Видео из зрительного зала сняли новосибирцы и опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Во время шоу Сатир зачитал высказывания Лебедева о Новосибирске и уточнил, говорил ли он такое. После того как дизайнер подтвердил, что это его слова, Сатир не только жестко прошелся по его внешности, но и в шуточной форме пригрозил Артемию, что ему придется ответить за свои слова.



— Я бы сейчас хотел высказаться не как юморист, пародист или комик. Я хочу к тебе обратиться как простой новосибирец. Слышь ***, голубая голова. Может, тебе логотип разбитого *** нарисовать. Говоришь, что тебе только кусок Красного проспекта понравился, ты ***. Ты базарил, что никому не советуешь ехать в Новосибирск? Еще маленько, и Новосиб сам к тебе приедет, — высказался Сатир.

Источник: «АСТ-54 Black»

Также Сатир сказал, что для разборок с Лебедевым пригласит новосибирцев. А потом отметил, что на сцене уже двое сибиряков. Среди участников присутствовала участница «Женского стендапа» Зоя Яровицына, которая тоже родом из Новосибирска.



В начале апреля Артемий Лебедев жестко высказался о Новосибирске. На своей личной странице во «ВКонтакте» он опубликовал видео, где рассказывает о новом ресторане, который открылся в городе, но затем переходит на критику мегаполиса. По его словам, в Новосибирске нет хороших ресторанов и красивой архитектуры.

