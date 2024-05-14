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Развлечения «Еще маленько, и Новосиб к тебе приедет»: Сатир на шоу «Прожарка» жестко прошелся по Артемию Лебедеву за критику Новосибирска

«Еще маленько, и Новосиб к тебе приедет»: Сатир на шоу «Прожарка» жестко прошелся по Артемию Лебедеву за критику Новосибирска

Комик припомнил слова дизайнера о нашем городе

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Пародист пригрозил Артемию, что ему придется ответить за свои слова

Комик Сатир (Илья Шабельников) на шоу «Прожарка» жестко прошелся по дизайнеру Артемию Лебедеву за то, что тот раскритиковал Новосибирск. Видео из зрительного зала сняли новосибирцы и опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Во время шоу Сатир зачитал высказывания Лебедева о Новосибирске и уточнил, говорил ли он такое. После того как дизайнер подтвердил, что это его слова, Сатир не только жестко прошелся по его внешности, но и в шуточной форме пригрозил Артемию, что ему придется ответить за свои слова.

— Я бы сейчас хотел высказаться не как юморист, пародист или комик. Я хочу к тебе обратиться как простой новосибирец. Слышь ***, голубая голова. Может, тебе логотип разбитого *** нарисовать. Говоришь, что тебе только кусок Красного проспекта понравился, ты ***. Ты базарил, что никому не советуешь ехать в Новосибирск? Еще маленько, и Новосиб сам к тебе приедет, — высказался Сатир.

Также Сатир сказал, что для разборок с Лебедевым пригласит новосибирцев. А потом отметил, что на сцене уже двое сибиряков. Среди участников присутствовала участница «Женского стендапа» Зоя Яровицына, которая тоже родом из Новосибирска.

В начале апреля Артемий Лебедев жестко высказался о Новосибирске. На своей личной странице во «ВКонтакте» он опубликовал видео, где рассказывает о новом ресторане, который открылся в городе, но затем переходит на критику мегаполиса. По его словам, в Новосибирске нет хороших ресторанов и красивой архитектуры.

Также он сравнил Новосибирск с Красноярском. По его мнению, наш город значительно уступает соседнему в ресторанном бизнесе. По словам Лебедева, Новосибирск только начинает подтягиваться к уровню Красноярска, но ему нечего предложить туристам.

ПО ТЕМЕ
Сатир Артемий Лебедев Зоя Яровицына Прожарка Новосибирск
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