«Город в целом у***й»: Артемий Лебедев жестко высказался о Новосибирске — полная речь дизайнера

Лебедев сравнил Новосибирск и Красноярск Источник: Артемий Лебедев / ВК











Московский дизайнер Артемий Лебедев жестко высказался о Новосибирске. На своей личной странице во «ВКонтакте» он опубликовал видео, где рассказывает о новом ресторане, который открылся в городе, но затем переходит на критику мегаполиса. По его словам, в Новосибирске нет хороших ресторанов и красивой архитектуры.

— Новосибирск — один из самых унылых городов на свете. В случае когда я очередной раз окажусь в Новосибирске, обязательно проверю, как там ресторан «Жерарня» существует, вкусно ли там готовят, буду надеяться, что да. Потому что до этого все кулинарные открытия в Новосибирске оставляли не самые лучшие впечатления. А вообще Новосибирск в принципе оставляет не самые лучшие впечатления. Представьте себе целый город прекраснейших людей, а город в целом у***й как город. Даже Академгородок и то веселее в тысячу раз, чем сам Новосибирск, который является городом-недоразумением, потому что его забыли построить как город. Забыли спроектировать городские пространства, забыли поставить красивые здания. Та пара новых проектов, которые туда вкрячили, они больше похожи на х*** знает что. Такая тяжелая судьба у сибирского города, — отметил Артемий Лебедев.



Также он сравнил Новосибирск с Красноярском. По его мнению, наш город значительно уступает соседнему в ресторанном бизнесе. По словам Лебедева, Новосибирск только начинает подтягиваться к уровню Красноярска, но ему нечего предложить туристам.



— В отличие от Красноярска, который и на вид прекрасен, и там бесконечное количество очень вкусных ресторанов. И вообще Красноярск — это кулинарная столица с той стороны Урала. Сейчас, видимо, Новосибирск пытается как-то худо-бедно догонять, но понятно, что одной вкусной едой сыт не будешь, надо еще смотреть на красоту, а тут Новосибирску предложить людям вообще нечего, — заявил Лебедев.

