НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

сев.

 758мм 50%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,42
EUR 100,13
Реклама

СРОЧНО

Сотни диких гусей сняли в НСО — видео

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Где хамят в Новосибирске
Кандидаты в шорт-лист премии
Таксист хакнул Яндекс
Самые грязные дворы
Закрывают Универсам на Ленина
Парковка стала болотом
Самое дорогое жилье Академа
НГС в Telegram
Развлечения «Город в целом у***й»: Артемий Лебедев жестко высказался о Новосибирске — полная речь дизайнера

«Город в целом у***й»: Артемий Лебедев жестко высказался о Новосибирске — полная речь дизайнера

Блогер раскритиковал город за отсутствие хороших ресторанов и красивой архитектуры

2 281
91 комментарий
Лебедев сравнил Новосибирск и Красноярск

Московский дизайнер Артемий Лебедев жестко высказался о Новосибирске. На своей личной странице во «ВКонтакте» он опубликовал видео, где рассказывает о новом ресторане, который открылся в городе, но затем переходит на критику мегаполиса. По его словам, в Новосибирске нет хороших ресторанов и красивой архитектуры.

— Новосибирск — один из самых унылых городов на свете. В случае когда я очередной раз окажусь в Новосибирске, обязательно проверю, как там ресторан «Жерарня» существует, вкусно ли там готовят, буду надеяться, что да. Потому что до этого все кулинарные открытия в Новосибирске оставляли не самые лучшие впечатления. А вообще Новосибирск в принципе оставляет не самые лучшие впечатления. Представьте себе целый город прекраснейших людей, а город в целом у***й как город. Даже Академгородок и то веселее в тысячу раз, чем сам Новосибирск, который является городом-недоразумением, потому что его забыли построить как город. Забыли спроектировать городские пространства, забыли поставить красивые здания. Та пара новых проектов, которые туда вкрячили, они больше похожи на х*** знает что. Такая тяжелая судьба у сибирского города, — отметил Артемий Лебедев.

Также он сравнил Новосибирск с Красноярском. По его мнению, наш город значительно уступает соседнему в ресторанном бизнесе. По словам Лебедева, Новосибирск только начинает подтягиваться к уровню Красноярска, но ему нечего предложить туристам.

— В отличие от Красноярска, который и на вид прекрасен, и там бесконечное количество очень вкусных ресторанов. И вообще Красноярск — это кулинарная столица с той стороны Урала. Сейчас, видимо, Новосибирск пытается как-то худо-бедно догонять, но понятно, что одной вкусной едой сыт не будешь, надо еще смотреть на красоту, а тут Новосибирску предложить людям вообще нечего, — заявил Лебедев.

Артемий Лебедев уже не первый раз жестко высказывается о Новосибирске. В прошлый раз он также сравнивал наш город с Красноярском и заявил, что «Новосибирск — это какая-то жопа».

ПО ТЕМЕ
Артемий Лебедев Критика Новосибирск
Лайк
LIKE14
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Рекомендуем
Знакомства

Анютик,  36

Мила,  49

I1in99,  43

Екатерина,  42

Алексей,  28

Olesya,  44

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление