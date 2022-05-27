«Не город, а недоразумение»: Артемий Лебедев жестко прошелся по Новосибирску (речь прилагается)
Дизайнер считает, что звание столицы Сибири заслуживает другой город
Известный блогер Артемий Лебедев в ходе стрима на своем YouTube-канале нелестно отозвался о Новосибирске.
— Какой город реально столица Сибири — Красноярск или Новосибирск? — спросил один из зрителей у дизайнера.
— Конечно, Красноярск. Новосибирск — это какая-то жопа. Это не город, а недоразумение. Сейчас заплакали новосибирцы и ликуют красноярцы. Красноярск *** (лучше. — Прим. ред.), чем Новосибирск, потому что там *** (прекрасные. — Прим. ред.) рестораны. Такое чувство, что в Новосибирске живут временно, чтобы заработать денег и *** (уехать. — Прим. ред.). Такое у них отношение к своему городу. Вместо того чтобы взять и сделать уютное место, куда хотелось просто прилетать ради города, там есть только центр «Вектор», где можно изучать вирусы. Наука там на высоте, — сказал Лебедев.
В прошлом году Лебедев прокомментировал слова министра обороны России, которые он озвучил во время поездки в Новосибирск. Тогда Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько новых городов, в которые смогут переехать по миллиону человек. По его мнению, они бы стали крупными научно-промышленными центрами. Блогер с министром не согласился.