«Перестрой Новосибирск»: Артемий Лебедев раскритиковал идею Шойгу построить новые города в Сибири

Артемий Лебедев, знаменитый блогер, в своем новом видео на ютьюбе «Гомофобный Убер / Тесла против танка / Смерть миллионов пчел» прокомментировал слова министра обороны России, которые он озвучил во время поездки в Новосибирск. Тогда Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько новых городов, в которые смогут переехать по миллиону человек. По его мнению, они бы стали крупными научно-промышленными центрами. Известный блогер с министром не согласился.

— Абсолютно бредовое предложение. Непонятно, кто тот консультант, который писал ему. Шойгу встречался с какими-то людьми где-то в Академгородке, и что-то надо было сказать. Он сказал: «Давайте построим три-четыре крупных города и еще туда столицу перенесем». Зачем? Кому это надо? Если у тебя есть деньги построить город для миллиона человек — перестрой Новосибирск. Он в этом нуждается. Потрать деньги туда, люди только спасибо скажут. Зачем в России новые города-миллионники? У нас некуда людей девать? Короче, абсолютно полная бредятина, — поделился в своем видео блогер.