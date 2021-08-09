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«Выглядят они...»: блогер Варламов раскритиковал 10 новых остановок в Новосибирске

Что не так с внешним видом остановочных комплексов и что об этом думают местные урбанисты

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Илья Варламов обсудил внешний вид будущих новосибирских остановок на своем YouTube-канале

Илья Варламов обсудил внешний вид будущих новосибирских остановок на своем YouTube-канале

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Илья Варламов раскритиковал будущие новосибирские остановки

Известный урбанист Илья Варламов в своем новом видео упомянул остановки, которые планируют установить до октября в разных районах Новосибирска. В программе «Че происходит», которая посвящена мировым и российским новостям, блогер показал, как будут выглядеть 10 остановочных комплексов, и раскритиковал их внешний вид.

— Выглядят они максимально всрато. Сделаны из каких-то металлических труб и профлиста. Внутри разместят скамейки, а рядом поставят мусорные урны... Самое смешное, что ранее планировали установить 250 умных остановок с вай-фаем, интерактивной картой города и даже зарядками для телефона, но на торги по их установке так никто и не заявился. Не нашлось в городе желающих. Поэтому, что поделаешь, пришлось в городе ставить то, что под силу новосибирским коммерсантам поставить.

Новые остановки, как ранее писал НГС, установят на улицах Бориса Богаткова, Сибиряков-Гвардейцев, Богдана Хмельницкого, Подневича и Тайгинской. За 10 павильонов местные власти готовы заплатить 6 464 904 рубля. Павильоны действительно необходимо будет сделать из профнастила и металлических труб, внутри разместят скамьи. Также подрядчику придется установить рядом мусорные урны. Электронный аукцион проведут 13 августа. Работы по установке павильонов планируют закончить до 1 октября 2021 года.

Новосибирский урбанист Вячеслав Удинцев согласен с мнением Ильи Варламова — он считает, что такой вариант не подходит даже для простых, не то что умных остановок.

— По качеству остановки ужасные, они делаются из самых дешевых материалов. Таких остановок хватит на год-два максимум. На таких остановочных комплексах чаще можно встретить рекламу (даже запрещенную) или теги, чем на новых умных остановках или стеклянных остановках. Они плохо влияют на облик нашего города, у нас и так районы однотипных панелек. Такие остановки в плюс дизайна Новосибирска точно не сыграют, — объясняет Вячеслав Удинцев.

В пример урбанист приводит хорошие простые остановки, которые уже есть в Новосибирске. Например, возле разных ТЦ: «Ауры», «Меги». Также, по его мнению, прилично выглядит новая остановка возле Дома Ленина.

— Умная остановка стоит около 500 тысяч рублей, а остановка как у «Ауры» — 100–200 тысяч рублей. Нужно стремиться к варианту остановок, как у «Ауры», для массового использования, а для гостевых маршрутов можно установить умные. Огромной разницы для удобства пассажиров нет, главное, чтобы на остановке было расписание и навигация по маршрутам. Плюс на остановку можно установить лайтбокс с рекламой, который будет окупать ее обслуживание, — говорит эксперт.

И объясняет, почему установка остановок обходится так дорого:

— Для хорошей остановки важен не только павильон, но и сама платформа. А в Новосибирске ни одна платформа не приспособлена для низкопольного транспорта. Людям неудобно забираться в автобус. Нужно, чтобы платформа была выше дороги на 20–30 см, чем обычный тротуар (15 см). Удобство платформ должно быть таким же, как при проходе в существующем метро (там у нас ступеньки между платформой и вагоном нет).

Про несостоявшиеся в городе 250 умных остановок рассказал их создатель Анатолий Бакшаев в своей авторской колонке. Он объяснил, почему павильонами не должны заниматься коммерсанты и как этот проект провалился.

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остановкиурбанистикагород
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