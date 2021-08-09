«Выглядят они...»: блогер Варламов раскритиковал 10 новых остановок в Новосибирске

Известный урбанист Илья Варламов в своем новом видео упомянул остановки, которые планируют установить до октября в разных районах Новосибирска. В программе «Че происходит», которая посвящена мировым и российским новостям, блогер показал, как будут выглядеть 10 остановочных комплексов, и раскритиковал их внешний вид.



— Выглядят они максимально всрато. Сделаны из каких-то металлических труб и профлиста. Внутри разместят скамейки, а рядом поставят мусорные урны... Самое смешное, что ранее планировали установить 250 умных остановок с вай-фаем, интерактивной картой города и даже зарядками для телефона, но на торги по их установке так никто и не заявился. Не нашлось в городе желающих. Поэтому, что поделаешь, пришлось в городе ставить то, что под силу новосибирским коммерсантам поставить.