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Для Новосибирска закупят 7 новых остановочных павильонов за 6,5 млн рублей — где их разместят

Павильоны сделают из металлических труб и профнастила

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Такие павильоны появятся в Кировском, Октябрьском и Калининском районах

Такие павильоны появятся в Кировском, Октябрьском и Калининском районах

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В Новосибирске установят семь новых остановочных павильонов

Городской центр организации дорожного движения объявил аукцион на установку новых остановочных павильонов в Новосибирске.

Их установят на улицах Бориса Богаткова, Сибиряков-Гвардейцев, Богдана Хмельницкого, Подневича и Тайгинской.

По данным сайта госзакупок, за 7 павильонов готовы заплатить 6 464 904 рублей. Их разместят на остановках «Кафе "Лада"», «Ул. Зорге», «Завод химконцентратов», «Пос. Спартака», «Пос. Клюквенный», «Ул. Тайгинская» и «Управление механизации».

Павильоны сделают из профнастила и металлических труб, внутри разместят скамьи. Также подрядчик должен будет установить рядом мусорные урны.

Электронный аукцион проведут 13 августа. Работы по установке павильонов планируют закончить до 1 октября 2021 года.

Ранее в Новосибирске планировали установить 250 «умных остановок» к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Однако найти концессионера для этих работ не удалось. НГС поговорил с создателем «умных остановок» Анатолием Бакшаевым. Он объяснил в своей авторской колонке, почему павильонами не должны заниматься коммерсанты.

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госзакупкиостановкаобщественный транспорт
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