Для Новосибирска закупят 7 новых остановочных павильонов за 6,5 млн рублей — где их разместят

В Новосибирске установят семь новых остановочных павильонов
Городской центр организации дорожного движения объявил аукцион на установку новых остановочных павильонов в Новосибирске.
Их установят на улицах Бориса Богаткова, Сибиряков-Гвардейцев, Богдана Хмельницкого, Подневича и Тайгинской.
По данным сайта госзакупок, за 7 павильонов готовы заплатить
Павильоны сделают из профнастила и металлических труб, внутри разместят скамьи. Также подрядчик должен будет установить рядом мусорные урны.
Электронный аукцион проведут 13 августа. Работы по установке павильонов планируют закончить до 1 октября 2021 года.
Ранее в Новосибирске планировали установить 250 «умных остановок» к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Однако найти концессионера для этих работ не удалось. НГС поговорил с создателем «умных остановок» Анатолием Бакшаевым. Он объяснил в своей авторской колонке, почему павильонами не должны заниматься коммерсанты.