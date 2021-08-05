Министр обороны Сергей Шойгу приехал с рабочим визитом в Новосибирск

5 августа министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Новосибирск, это подтвердил источник НГС, знакомый с ситуацией.
Очевидцы сообщают, что по Бердскому шоссе в сторону Академгородка примерно в 15:00 проехал кортеж из 7 машин с мигалками.
— Министр обороны РФ проинспектирует производственные мощности авиационного предприятия, а также проведет совещание по вопросам выполнения государственного оборонного заказа, — цитируют сообщение министерства обороны ТАСС. Ожидается, что он должен проверить Новосибирский авиационный завод (НАЗ).
Михаил Мишустин, премьер-министр России, посетил Новосибирск в начале марта этого года. Он посетил Толмачево и Академгородок. О том, на каких именно объектах побывал Мишустин, писал НГС.