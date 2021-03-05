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СрочноМишустин доехал до «Вектора». Онлайн-трансляция

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Премьер-министр Михаил Мишустин приехал в научный центр «Вектор». Текстовая онлайн-трансляция

В Новосибирск премьер прилетел накануне, 4 марта. А сегодня утром он уже успел побывать в Кемерово

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Михаил Мишустин находится в Новосибирске с рабочим визитом. 4 марта он посетил крупнейший логистический почтовый центр в аэропорту Толмачёво. Пока хаб работает в тестовом режиме, но уже скоро терминал позволит жителям сибирских регионов гораздо быстрее получать письма и посылки из Азии. Это совместный проект АО «Почта России» и Группы ВТБ, в который вложили 7,5 миллиарда рублей. В почтово-логистическом центре будут работать около 1000 человек.

Сегодня премьера ждут в Академгородке и в научном центре «Вектор». Мы следим за его работой в Новосибирске в режиме онлайн.

По информации ТАСС, премьер-министр посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора).

Анна Богданова

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Пока почтово-логистический центр в Толмачёво работает в тестовом режиме

Пока почтово-логистический центр в Толмачёво работает в тестовом режиме

Здесь вы можете посмотреть, как выглядит почтово-логистический комплекс в Толмачёво. Вчера вечером премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в презентации почтового хаба.

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Анна Богданова

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Плакат в математическом центре НГУ

Плакат в математическом центре НГУ

Наш корреспондент Стас Соколов сейчас находится в НГУ. Такой плакат висит в математическом центре, где ждут с визитом премьер-министра Мишустина.

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Анна Богданова

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На мероприятии будет присутствовать директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов

На мероприятии будет присутствовать директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов

Утром в эту пятницу, 5 марта, перед главным входом Дома ученых в Академгородке выставили военную технику, среди которой и автомобили Росгвардии.

— В Доме ученых проходит торжественное мероприятие, посвященное празднованию 50-летия Новосибирского военного института, будет вручен орден Жукова новосибирскому институту, — сообщила корреспонденту НГС начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.

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Анна Богданова

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Очевидцы сообщают, что от перекрестка Николаева — Лаврентьева до поворота на Российскую стоят около 12 человек в жилетах ДПС. А на перекрестке Кутателадзе — Лаврентьева «живой регулировщик при живом светофоре».

— Фантастика! Может, пригласим Мишустина пожить в Нске? И дороги почищены, и движение без пробок, — написала на своей странице в Facebook общественница Дарья Макарова.

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Анна Богданова

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У НГУ стоят пожарные машины и машина скорой помощи&nbsp;

У НГУ стоят пожарные машины и машина скорой помощи 

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Анна Богданова

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Издание ТАСС сообщает, что глава Роспотребнадзора Анна Попова и руководитель центра Ринат Максютов проводили главу правительства и его делегацию в отдел зоонозных инфекций и гриппа.

Премьер-министру продемонстрировали защитные костюмы для работы в «заразной зоне». Также Мишустин осмотрел единственную в России референс-лабораторию ВОЗ по птичьему гриппу. Ожидается, что в этом году она получит статус сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу, второго в мире центра, занимающегося исключительно высокопатогенными вирусами гриппа на стыке вирусов животных и человека.

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Михаил Мишустинпремьер-министр РФ
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