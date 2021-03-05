Премьер-министр Михаил Мишустин приехал в научный центр «Вектор». Текстовая онлайн-трансляция

Здесь вы можете посмотреть, как выглядит почтово-логистический комплекс в Толмачёво. Вчера вечером премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в презентации почтового хаба.
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Наш корреспондент Стас Соколов сейчас находится в НГУ. Такой плакат висит в математическом центре, где ждут с визитом премьер-министра Мишустина.
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Утром в эту пятницу,
— В Доме ученых проходит торжественное мероприятие, посвященное празднованию
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Очевидцы сообщают, что от перекрестка Николаева — Лаврентьева до поворота на Российскую стоят около
— Фантастика! Может, пригласим Мишустина пожить в Нске? И дороги почищены, и движение без пробок, — написала на своей странице в Facebook общественница Дарья Макарова.
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Издание ТАСС сообщает, что глава Роспотребнадзора Анна Попова и руководитель центра Ринат Максютов проводили главу правительства и его делегацию в отдел зоонозных инфекций и гриппа.
Премьер-министру продемонстрировали защитные костюмы для работы в «заразной зоне». Также Мишустин осмотрел единственную в России референс-лабораторию ВОЗ по птичьему гриппу. Ожидается, что в этом году она получит статус сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу, второго в мире центра, занимающегося исключительно высокопатогенными вирусами гриппа на стыке вирусов животных и человека.
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