Премьер-министр Михаил Мишустин приехал в научный центр «Вектор». Текстовая онлайн-трансляция

Михаил Мишустин находится в Новосибирске с рабочим визитом. 4 марта он посетил крупнейший логистический почтовый центр в аэропорту Толмачёво. Пока хаб работает в тестовом режиме, но уже скоро терминал позволит жителям сибирских регионов гораздо быстрее получать письма и посылки из Азии. Это совместный проект АО «Почта России» и Группы ВТБ, в который вложили 7,5 миллиарда рублей. В почтово-логистическом центре будут работать около 1000 человек.



Сегодня премьера ждут в Академгородке и в научном центре «Вектор». Мы следим за его работой в Новосибирске в режиме онлайн.

По информации ТАСС, премьер-министр посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора).