Специалисты «Вектора» заявили об эффективности вакцины центра против британского штамма коронавируса

Специалисты «Вектора» заявили об эффективности «ЭпиВакКороны» против британского штамма коронавируса.



— На практике мы подтвердили эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» не только против классических референс-вариантов нового коронавируса, но в том числе и против британского штамма. Этот вирус был получен в Российской Федерации в конце декабря прошлого года, мы провели углубленное его изучение, и сейчас сыворотки людей, вакцинированных «ЭпиВакКороной», успешно нейтрализуют британский штамм с той же эффективностью, что и классические референс-варианты, — рассказал гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в интервью федеральному каналу « Россия 24 ».