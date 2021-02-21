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Специалисты «Вектора» заявили об эффективности вакцины центра против британского штамма коронавируса

Они подтвердили это на практике

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Теоретически вакцина будет эффективна также против&nbsp;южноафриканского и бразильского штаммов

Теоретически вакцина будет эффективна также против южноафриканского и бразильского штаммов

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«ЭпиВакКорона» новосибирского «Вектора» эффективна против британского штамма коронавируса

Специалисты «Вектора» заявили об эффективности «ЭпиВакКороны» против британского штамма коронавируса.

— На практике мы подтвердили эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» не только против классических референс-вариантов нового коронавируса, но в том числе и против британского штамма. Этот вирус был получен в Российской Федерации в конце декабря прошлого года, мы провели углубленное его изучение, и сейчас сыворотки людей, вакцинированных «ЭпиВакКороной», успешно нейтрализуют британский штамм с той же эффективностью, что и классические референс-варианты, — рассказал гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в интервью федеральному каналу «Россия 24».

Что касается других вариантов нового коронавируса, таких как южноафриканский и бразильский штаммы, то теоретический анализ их последовательности говорит о том, что вакцина «ЭпиВакКорона» будет одинаково эффективна и против них.

— Пептиды выбраны наиболее консервативных, не меняющихся участков вирусных белков, и в данных последовательностях не происходит замен в данных новых вариантах штаммов. На практике как только мы получим данные вирусные изоляты, мы проведем это исследование, — пояснил Ринат Максютов.

Ранее специалисты «Вектора» рассказали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» у пожилых людей.

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коронавирусцентр «Вектор»«ЭпиВакКорона»
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