21 февраля воскресенье
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 2/10
usd 73.98
eur 89.66

Все новости

Все новости

Специалисты «Вектора» рассказали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» у пожилых людей

У большинства участников исследования выработался иммунитет

889
18Обсудить

Поделиться

Пожилые участники клинических исследований перенесли вакцину преимущественно легко

Пожилые участники клинических исследований перенесли вакцину преимущественно легко

Поделиться

В новосибирском центре центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» рассказали о том, насколько эффективна вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» для пожилых людей.

Клинические исследования вакцины среди людей старше 60 лет завершились в центре в начале февраля. Тогда исполняющий обязанности заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству «Вектора» Татьяна Непомнящих отметила, что участники перенесли укол вакцины преимущественно легко.

Гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в интервью федеральному каналу «Россия 24» рассказал об эффективности вакцины:

— После вакцинации иммунитет выработался у 94% добровольцев старше 60 лет.

С учетом возраста добровольцев такой процент людей с иммунитетом специалисты назвали высоким.

Ранее стало известно, что «Вектор» планирует выпускать больше миллиона доз «ЭпиВакКороны» в месяц вместе с дочерним предприятием «Вектор-БиАльгам».

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусцентр «Вектор»«ЭпиВакКорона»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (18)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...