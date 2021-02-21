Специалисты «Вектора» рассказали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» у пожилых людей

В новосибирском центре центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» рассказали о том, насколько эффективна вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» для пожилых людей.



Клинические исследования вакцины среди людей старше 60 лет завершились в центре в начале февраля. Тогда исполняющий обязанности заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству «Вектора» Татьяна Непомнящих отметила, что участники перенесли укол вакцины преимущественно легко.

Гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в интервью федеральному каналу «Россия 24» рассказал об эффективности вакцины: