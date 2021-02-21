Специалисты «Вектора» рассказали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» у пожилых людей

В новосибирском центре центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» рассказали о том, насколько эффективна вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» для пожилых людей.
Клинические исследования вакцины среди людей старше
Гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в интервью федеральному каналу «Россия 24» рассказал об эффективности вакцины:
— После вакцинации иммунитет выработался у 94% добровольцев старше
С учетом возраста добровольцев такой процент людей с иммунитетом специалисты назвали высоким.
Ранее стало известно, что «Вектор» планирует выпускать больше миллиона доз «ЭпиВакКороны» в месяц вместе с дочерним предприятием «