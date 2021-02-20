«Вектор» планирует выпускать больше миллиона доз «ЭпиВакКороны» в месяц вместе с «Вектор-БиАльгам»

Еще одно производство вакцины от коронавируса запустили в Новосибирске
Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил к совместному масштабному выпуску вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» с компанией «Вектор-БиАльгам». Об этом сообщает
Компании планируют производить в тандеме от одного миллиона до нескольких миллионов доз вакцины в месяц. В будущем «Вектор-БиАльгам» намерена увеличить объемы выпуска. Для этого запустят на полную мощность всё производство компании, в том числе линию розлива и ампульно-флаконную линию по розливу и упаковке — сейчас она находится в стадии наладки.
О переговорах новосибирского центра «Вектор» с компаниями «Вектор-БиАльгам», «Вектор-Медика» и ПФК «Обновление» о максимальной локализации в Новосибирской области вакцины от коронавируса рассказывал министр экономического развития региона Лев Решетников. Он отмечал, что в области есть база предприятий, находящихся в том числе в Кольцово и Новосибирском районе, которые способны взять на себя производство вакцины.
«ЭпиВакКорона», которую создали специалисты центра «Вектор», стала второй российской вакциной, получившей госрегистрацию. Препарат создан на основе искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков, с помощью которых иммунитет привитого человека должен научиться распознавать клетки вируса.
АО «Вектор-БиАльгам» — биотехнологическая компания, которая специализируется на производстве фармацевтических иммунобиологических препаратов и пробиотической продукции. Она образована
Ранее специалисты «Вектора» рассказывали, как долго будет сохраняться иммунитет к COVID-19 после вакцинации.