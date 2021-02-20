«Вектор» планирует выпускать больше миллиона доз «ЭпиВакКороны» в месяц вместе с «Вектор-БиАльгам»

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил к совместному масштабному выпуску вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» с компанией «Вектор-БиАльгам». Об этом сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на компанию.





Компании планируют производить в тандеме от одного миллиона до нескольких миллионов доз вакцины в месяц. В будущем «Вектор-БиАльгам» намерена увеличить объемы выпуска. Для этого запустят на полную мощность всё производство компании, в том числе линию розлива и ампульно-флаконную линию по розливу и упаковке — сейчас она находится в стадии наладки.



О переговорах новосибирского центра «Вектор» с компаниями «Вектор-БиАльгам», «Вектор-Медика» и ПФК «Обновление» о максимальной локализации в Новосибирской области вакцины от коронавируса рассказывал министр экономического развития региона Лев Решетников. Он отмечал, что в области есть база предприятий, находящихся в том числе в Кольцово и Новосибирском районе, которые способны взять на себя производство вакцины.