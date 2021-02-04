Специалисты «Вектора» рассказали, как долго будет сохраняться иммунитет к COVID-19 после прививки вакциной

Специалисты новосибирского центра вирусологии и микробиологии «Вектор» рассказали, как долго будет сохраняться иммунитет к коронавирусу после прививки разработанной здесь вакциной «ЭпиВакКорона».



В четверг, 4 февраля, в онлайн-формате прошел круглый стол «Российская наука и медицина VS COVID-19. Вызовы и достижения». Участники встречи обсудили состояние современной медицинской науки и ее достижения в целях борьбы с коронавирусной инфекцией и другие вопросы.

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству «Вектора» Татьяна Непомнящих рассказала о преимуществах вакцины, разработанной в центре, а также об ожидаемых сроках иммунитета после прививки.