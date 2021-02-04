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Специалисты «Вектора» рассказали, как долго будет сохраняться иммунитет к COVID-19 после прививки вакциной

Пока не выявлено, чтобы какая-то мутация вируса влияла на эффективность вакцины

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Вакцинация от коронавируса в Новосибирской области идет полным ходом, но пока населению доступна только вакцина «<nobr class="_">Спутник V</nobr>»

Вакцинация от коронавируса в Новосибирской области идет полным ходом, но пока населению доступна только вакцина «Спутник V»

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Иммунитет от COVID-вакцины «Вектора» сохранится в течение года

Специалисты новосибирского центра вирусологии и микробиологии «Вектор» рассказали, как долго будет сохраняться иммунитет к коронавирусу после прививки разработанной здесь вакциной «ЭпиВакКорона».

В четверг, 4 февраля, в онлайн-формате прошел круглый стол «Российская наука и медицина VS COVID-19. Вызовы и достижения». Участники встречи обсудили состояние современной медицинской науки и ее достижения в целях борьбы с коронавирусной инфекцией и другие вопросы.

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству «Вектора» Татьяна Непомнящих рассказала о преимуществах вакцины, разработанной в центре, а также об ожидаемых сроках иммунитета после прививки.

— Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года, — сообщила эксперт.

Татьяна Непомнящих также отметила, что разработчики вакцины не выявили фактов влияния мутаций коронавируса на эффективность вакцины «ЭпиВакКорона».

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«Вектор»вакцинакоронавирус
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