Хватит всем: масштабное производство вакцины от центра «Вектор» стартует в феврале

Первые партии вакцины «ЭпиВакКорона», которую разработали на базе новосибирского «Вектора», уже начали поступать в гражданский оборот и применяться для вакцинирования населения. А с февраля, как сообщила «Интерфаксу» вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, стартует масштабное производство.

Вакцина «ЭпиВакКорона» зарегистрирована 14 октября. Она стала второй зарегистрированной в России вакциной после «Спутника V». Пострегистрационные исследования препарата стартовали в ноябре. Участниками стали две группы добровольцев — старше 60 лет и старше 18 лет. Документы в ВОЗ направили в декабре. Итоги исследований должны подвести в январе.