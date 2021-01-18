18 января понедельник
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 9/10
usd 73.55
eur 89.25
Тема дняОбзор вакансий с зарплатой в 100-200 тысяч рублей

Все новости

Все новости

Хватит всем: масштабное производство вакцины от центра «Вектор» стартует в феврале

Вакцина «ЭпиВакКорона» зарегистрирована в октябре

577
24Обсудить

Поделиться

Массовая вакцинация от коронавируса&nbsp;началась в Новосибирске 18 января

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Новосибирске 18 января

Поделиться

Масштабное производство вакцины центра «Вектор» стартует в феврале

Первые партии вакцины «ЭпиВакКорона», которую разработали на базе новосибирского «Вектора», уже начали поступать в гражданский оборот и применяться для вакцинирования населения. А с февраля, как сообщила «Интерфаксу» вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, стартует масштабное производство.

Вакцина «ЭпиВакКорона» зарегистрирована 14 октября. Она стала второй зарегистрированной в России вакциной после «Спутника V». Пострегистрационные исследования препарата стартовали в ноябре. Участниками стали две группы добровольцев — старше 60 лет и старше 18 лет. Документы в ВОЗ направили в декабре. Итоги исследований должны подвести в январе.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Новосибирске 18 января. В ближайшее время власти собираются развернуть 59 пунктов, где можно будет поставить прививку.

По теме (6)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

вакцинация
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (24)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...