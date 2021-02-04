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В Новосибирске завершились клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» среди пожилых

Люди преимущественно легко перенесли вакцинацию

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В Новосибирске завершились исследования вакцины «ЭпиВакКорона» среди пожилых

В новосибирском центре «Вектор» завершились клинические исследования вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» среди людей старшего возраста. Об этом сообщила исполняющий обязанности заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству «Вектора» Татьяна Непомнящих в ходе круглого стола «Российская наука и медицина VS COVID-19. Вызовы и достижения», который прошел в онлайн-формате сегодня, 4 февраля.

— Буквально несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования на добровольцах возрастной группы 60+, — рассказала Татьяна Непомнящих. — Как известно, в случае с ковидом это одна из наиболее уязвимых категорий наших граждан, которую нужно защищать в первую очередь. Соответственно, мы набирали туда добровольцев, к которым предъявлялись более простые требования, чем к добровольцам для клинических исследований, то есть это были люди просто со стабильными показателями здоровья. Мы получили положительные результаты, вакцина легко переносилась, у нее не было сильных нежелательных явлений.

Татьяна Непомнящих также отметила, что добровольцы в большинстве своем ни на что не жаловались, а если их что-то и беспокоило, то только небольшая болезненность в месте инъекции.

Специалисты «Вектора» также рассказали, как долго будет сохраняться иммунитет к COVID-19 после прививки «ЭпиВакКороной».

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вакцинакоронавирус«ЭпиВакКорона»
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