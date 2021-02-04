В Новосибирске завершились клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» среди пожилых

В новосибирском центре «Вектор» завершились клинические исследования вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» среди людей старшего возраста. Об этом сообщила исполняющий обязанности заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству «Вектора» Татьяна Непомнящих в ходе круглого стола «Российская наука и медицина VS COVID-19 . Вызовы и достижения», который прошел в онлайн-формате сегодня, 4 февраля.



— Буквально несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования на добровольцах возрастной группы 60+, — рассказала Татьяна Непомнящих. — Как известно, в случае с ковидом это одна из наиболее уязвимых категорий наших граждан, которую нужно защищать в первую очередь. Соответственно, мы набирали туда добровольцев, к которым предъявлялись более простые требования, чем к добровольцам для клинических исследований, то есть это были люди просто со стабильными показателями здоровья. Мы получили положительные результаты, вакцина легко переносилась, у нее не было сильных нежелательных явлений.