Как выглядит огромный почтовый хаб, куда нагрянул Михаил Мишустин — 10 снимков из Толмачёво

Сегодняшний визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Новосибирск совпал с важным для города событием — запуском крупнейшего логистического почтового центра в аэропорту Толмачёво. Премьер-министр оценил работу (пока ещё в тестовом режиме) гигантского хаба, с помощью которого жители Сибири смогут получать посылки и письма из Азии в рекордные сроки. Как выглядит почтовый терминал изнутри и как прошёл визит Михаила Мишустина — рассказываем и показываем в нашем фоторепортаже.