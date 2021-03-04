Как выглядит огромный почтовый хаб, куда нагрянул Михаил Мишустин — 10 снимков из Толмачёво

Михаил Мишустин заглянул в огромный почтовый хаб в Толмачёво
Сегодняшний визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Новосибирск совпал с важным для города событием — запуском крупнейшего логистического почтового центра в аэропорту Толмачёво. Премьер-министр оценил работу (пока ещё в тестовом режиме) гигантского хаба, с помощью которого жители Сибири смогут получать посылки и письма из Азии в рекордные сроки. Как выглядит почтовый терминал изнутри и как прошёл визит Михаила Мишустина — рассказываем и показываем в нашем фоторепортаже.
Михаил Мишустин прибыл в Новосибирск на день раньше — 4 марта. Из-за визита высокопоставленного чиновника автошколы города отменили учебную езду на ближайшие два дня. До этого в соцсети попал документ с подписью ректора НГУ Михаила Федорука, в котором говорилось о переводе студентов на дистанционную форму обучения в день предполагаемого визита премьера. Позже представитель Мишустина опроверг ограничения для студентов НГУ, также высказался и сам вуз — перевод студентов на дистанционку объяснили якобы санитарной обработкой помещений.