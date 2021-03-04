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Как выглядит огромный почтовый хаб, куда нагрянул Михаил Мишустин — 10 снимков из Толмачёво

Премьер-министр оценил работу нового логистического центра, в строительство которого вложили миллиарды

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Логистический центр станет ключевым объектом в Сибири и будет обрабатывать почту для Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай. Сегодня там побывал премьер-министр Михаил Мишустин, туда также заглянул губернатор Андрей Травников (найти на этом фото его немного трудно — он выглядывает из-за спины премьера)

Логистический центр станет ключевым объектом в Сибири и будет обрабатывать почту для Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай. Сегодня там побывал премьер-министр Михаил Мишустин, туда также заглянул губернатор Андрей Травников (найти на этом фото его немного трудно — он выглядывает из-за спины премьера)

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Михаил Мишустин заглянул в огромный почтовый хаб в Толмачёво

Сегодняшний визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Новосибирск совпал с важным для города событием — запуском крупнейшего логистического почтового центра в аэропорту Толмачёво. Премьер-министр оценил работу (пока ещё в тестовом режиме) гигантского хаба, с помощью которого жители Сибири смогут получать посылки и письма из Азии в рекордные сроки. Как выглядит почтовый терминал изнутри и как прошёл визит Михаила Мишустина — рассказываем и показываем в нашем фоторепортаже.

Новосибирский терминал — совместное детище АО «Почта России» и Группы ВТБ. А если точнее, их предприятия&nbsp;«Национальные Логистические Технологии». Три года назад эти компании договорились построить сеть логистических почтовых центров в различных регионах России

Новосибирский терминал — совместное детище АО «Почта России» и Группы ВТБ. А если точнее, их предприятия «Национальные Логистические Технологии». Три года назад эти компании договорились построить сеть логистических почтовых центров в различных регионах России

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Первым и самым крупным почтовым терминалом, построенным в рамках этого проекта, и стал терминал в Новосибирске

Первым и самым крупным почтовым терминалом, построенным в рамках этого проекта, и стал терминал в Новосибирске

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В строительство логистического почтового центра вложили 7,5 миллиардов рублей. Его площадь сопоставима с размерами четырех футбольных полей. Предполагается, что здесь будут работать около тысячи сотрудников

В строительство логистического почтового центра вложили 7,5 миллиардов рублей. Его площадь сопоставима с размерами четырех футбольных полей. Предполагается, что здесь будут работать около тысячи сотрудников

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Большой делегации чиновников, в числе которых оказался и губернатор Андрей Травников, продемонстрировали возможности хаба. Кстати, его мощности позволяют обрабатывать до 1,5 миллионов писем и посылок в сутки

Большой делегации чиновников, в числе которых оказался и губернатор Андрей Травников, продемонстрировали возможности хаба. Кстати, его мощности позволяют обрабатывать до 1,5 миллионов писем и посылок в сутки

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ЛПЦ в Новосибирске — не самый крупный в России. Больше него по размерам только московский хаб «Внуково». Но по автоматизации процессов наш местный терминал — первый в стране

ЛПЦ в Новосибирске — не самый крупный в России. Больше него по размерам только московский хаб «Внуково». Но по автоматизации процессов наш местный терминал — первый в стране

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Хаб&nbsp;примыкает к контрольной зоне аэропорта Толмачево, поэтому через него сможет проходить до 25% всего почтового потока из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Японии

Хаб примыкает к контрольной зоне аэропорта Толмачево, поэтому через него сможет проходить до 25% всего почтового потока из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Японии

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Предполагается, что благодаря работе нового хаба сроки доставки онлайн-заказов и писем в крупные города России сократятся до суток, а в областные центры — до трёх дней

Предполагается, что благодаря работе нового хаба сроки доставки онлайн-заказов и писем в крупные города России сократятся до суток, а в областные центры — до трёх дней

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После полноценного запуска хаба корпоративные клиенты Почты России смогут размещать товары в самом ЛПЦ, обходя маршрут Москва-Новосибирск. Время получения посылок для жителей Новосибирска и Горно-Алтайска сократится на 4 дня, а&nbsp;Барнаула, Кемерово и Томска на 3 дня

После полноценного запуска хаба корпоративные клиенты Почты России смогут размещать товары в самом ЛПЦ, обходя маршрут Москва-Новосибирск. Время получения посылок для жителей Новосибирска и Горно-Алтайска сократится на 4 дня, а Барнаула, Кемерово и Томска на 3 дня

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В этом же году почтовые терминалы, подобные новосибирскому, откроются ещё в четырех городах России. Правда, мощности у них будут меньше

В этом же году почтовые терминалы, подобные новосибирскому, откроются ещё в четырех городах России. Правда, мощности у них будут меньше

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Михаил Мишустин прибыл в Новосибирск на день раньше — 4 марта. Из-за визита высокопоставленного чиновника автошколы города отменили учебную езду на ближайшие два дня. До этого в соцсети попал документ с подписью ректора НГУ Михаила Федорука, в котором говорилось о переводе студентов на дистанционную форму обучения в день предполагаемого визита премьера. Позже представитель Мишустина опроверг ограничения для студентов НГУ, также высказался и сам вуз — перевод студентов на дистанционку объяснили якобы санитарной обработкой помещений.

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Михаил МишустинТолмачёвотерминалПочта России
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