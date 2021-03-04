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Дату приезда Михаила Мишустина в Новосибирск перенесли — он прилетит сегодня

Стало известно, что посетит премьер-министр

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Михаил Мишустин посетит «Вектор» и НГУ

Михаил Мишустин посетит «Вектор» и НГУ

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Михаил Мишустин прилетит в Новосибирск 4 марта

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прилетит в Новосибирск 4 марта. Ранее сообщалось, что рабочая поездка состоится на день позже.

Сегодня после прилета премьер осмотрит логистический почтовый центр в Толмачёво.

5 марта в графике М. В. Мишустина запланировано посещение ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», Института ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН и Новосибирского национального исследовательского государственного университета, — сообщается на сайте Правительства РФ.

Также Михаил Мишустин встретится с губернатором НСО Андреем Травниковым. В поездке также примут участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Накануне в Новосибирск приехал Михаил Мурашко. Он рассказал о ситуации с коронавирусом в стране.

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Михаил Мишустинрабочая поездка
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