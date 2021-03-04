Дату приезда Михаила Мишустина в Новосибирск перенесли — он прилетит сегодня

Михаил Мишустин прилетит в Новосибирск
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прилетит в Новосибирск
Сегодня после прилета премьер осмотрит логистический почтовый центр в Толмачёво.
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Также Михаил Мишустин встретится с губернатором НСО Андреем Травниковым. В поездке также примут участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Накануне в Новосибирск приехал Михаил Мурашко. Он рассказал о ситуации с коронавирусом в стране.