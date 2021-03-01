1 марта понедельник
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 7/10
usd 74.44
eur 90.37
Тема дня9 изменений в законах с марта. Как будем жить?

Все новости

Все новости

Михаил Мишустин приедет с визитом в Новосибирск

Детали его приезда пока не разглашаются

4 992
90Обсудить

Поделиться

Михаил Мишустин посетит Новосибирск в конце недели

Михаил Мишустин посетит Новосибирск в конце недели

Поделиться

Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Новосибирск 5 марта

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прилетит в Новосибирск на этой неделе — визит запланирован на 5 марта.

— Деталей поездки пока нет, — сообщил корреспонденту НГС источник в мэрии Новосибирска, который подтвердил информацию о поездке премьер-министра.

В правительстве Новосибирской области также не сообщили информацию о цели визита Михаила Мишустина.

В конце 2019 года с визитом в Кольцово приезжал Дмитрий Медведев — он провел в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» наукограда Кольцово совещание (НГС вел онлайн с мероприятия), посвященное «роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в Российской Федерации». Кратко публикуем то, что удалось обсудить на этой встрече.

А в феврале 2018 года в Новосибирск приезжал Владимир Путин — он посетил Институт ядерной физики СО РАН и вручил премии молодым ученым.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Михаил МишустинНовосибирскпредседатель правительства
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (90)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...