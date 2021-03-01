Михаил Мишустин приедет с визитом в Новосибирск

Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Новосибирск 5 марта
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прилетит в Новосибирск на этой неделе — визит запланирован на 5 марта.
— Деталей поездки пока нет, — сообщил корреспонденту НГС источник в мэрии Новосибирска, который подтвердил информацию о поездке премьер-министра.
В правительстве Новосибирской области также не сообщили информацию о цели визита Михаила Мишустина.
В конце 2019 года с визитом в Кольцово приезжал Дмитрий Медведев — он провел в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» наукограда Кольцово совещание (НГС вел онлайн с мероприятия), посвященное «роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в Российской Федерации». Кратко публикуем то, что удалось обсудить на этой встрече.
А в феврале 2018 года в Новосибирск приезжал Владимир Путин — он посетил Институт ядерной физики СО РАН и вручил премии молодым ученым.