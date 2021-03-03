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«Снижение на протяжении последних недель»: глава Минздрава РФ приехал в Новосибирск — что он рассказал о ковиде

Он объяснил, что нужно делать, чтобы избежать третьей волны коронавируса

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По словам министра, снижение заболеваемости отмечают последние несколько недель

По словам министра, снижение заболеваемости отмечают последние несколько недель

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Михаил Мурашко посетил НИИТО в Новосибирске

Сегодня, 3 марта, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прилетел в Новосибирск. Он посетил ННИИТО имени Я. Л. Цивьяна, где рассказал журналистам о ситуации с коронавирусом в России.

— По заболеваемости мы отмечаем снижение в Российской Федерации. Снижение идет на протяжении последних недель. Количество заболевших снижается ниже 11 тысяч. Но развитие дальнейшее инфекционных процессов будет зависеть от мероприятий, которые проводятся. По-прежнему нужно соблюдать противоэпидемический режим, мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует, — отметил министр.

Михаил Мурашко добавил, что избежать третьей волны коронавируса можно с помощью вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер — социальной дистанции и ношения масок.

Также министр посетил госпиталь ветеранов № 3. Он ответил на вопрос журналистов о том, как он оценивает вакцинацию в Новосибирске.

Глава Минздрава отметил, что важно прививать от ковида людей старшего возраста

Глава Минздрава отметил, что важно прививать от ковида людей старшего возраста

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— Положительно, мы видим, что активно вакцинация идет. Очень важно, что здесь, в учреждении, которое занимается преимущественно лицами старшего возраста, реализован механизм активного приглашения. Сейчас мы разговаривали с несколькими пациентами, которым позвонили медработники и пригласили на вакцинацию. Нам важно защитить эту категорию людей, — рассказал Михаил Мурашко.

5 марта Новосибирск посетит председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Цель его визита пока неизвестна. Накануне появилась информация, что часть студентов НГУ переведут на дистанционку в день приезда премьера. Позже в вузе объяснили, почему было принято это решение.

Ранее новосибирский вирусолог рассказал НГС, чего стоит ждать от коронавируса весной. Ожидается, что заболеваемость должна пойти на спад.

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Михаил МурашкоННИИТОминистр
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