«Снижение на протяжении последних недель»: глава Минздрава РФ приехал в Новосибирск — что он рассказал о ковиде

Сегодня, 3 марта , министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прилетел в Новосибирск. Он посетил ННИИТО имени Я. Л. Цивьяна , где рассказал журналистам о ситуации с коронавирусом в России.



— По заболеваемости мы отмечаем снижение в Российской Федерации. Снижение идет на протяжении последних недель. Количество заболевших снижается ниже 11 тысяч. Но развитие дальнейшее инфекционных процессов будет зависеть от мероприятий, которые проводятся. По-прежнему нужно соблюдать противоэпидемический режим, мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует, — отметил министр.

