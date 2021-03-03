«Снижение на протяжении последних недель»: глава Минздрава РФ приехал в Новосибирск — что он рассказал о ковиде

Михаил Мурашко посетил НИИТО в Новосибирске
Сегодня,
— По заболеваемости мы отмечаем снижение в Российской Федерации. Снижение идет на протяжении последних недель. Количество заболевших снижается ниже 11 тысяч. Но развитие дальнейшее инфекционных процессов будет зависеть от мероприятий, которые проводятся. По-прежнему нужно соблюдать противоэпидемический режим, мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует, — отметил министр.
Михаил Мурашко добавил, что избежать третьей волны коронавируса можно с помощью вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер — социальной дистанции и ношения масок.
Также министр посетил госпиталь ветеранов
— Положительно, мы видим, что активно вакцинация идет. Очень важно, что здесь, в учреждении, которое занимается преимущественно лицами старшего возраста, реализован механизм активного приглашения. Сейчас мы разговаривали с несколькими пациентами, которым позвонили медработники и пригласили на вакцинацию. Нам важно защитить эту категорию людей, — рассказал Михаил Мурашко.
Ранее новосибирский вирусолог рассказал НГС, чего стоит ждать от коронавируса весной. Ожидается, что заболеваемость должна пойти на спад.