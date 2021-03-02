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Часть студентов НГУ переводят на дистанционку в день приезда Михаила Мишустина

Визит премьер-министра в Новосибирск запланирован на 5 марта, но детали поездки не разглашаются

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Ректор НГУ подписал документ в понедельник, <nobr class="_">1 марта</nobr>

Ректор НГУ подписал документ в понедельник, 1 марта

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5 марта во время приезда Михаила Мишустина часть студентов НГУ переведут на дистанционку

Сотрудников и студентов нового корпуса Новосибирского государственного университета переведут на дистанционный режим работы 5 марта.

Это следует из документа, который подписал ректор вуза Михаил Федорук. Ранее стало известно, что 5 марта Новосибирск посетит председатель правительства РФ Михаил Мишустин — детали его приезда пока не разглашаются.

— Стала свидетелем такой ситуации. В НГУ на время приезда Мишустина студентов и работников перевели на дистанционное обучение. Что очень странно, ведь недавно вышел приказ о полном очном обучении, — написала в редакцию читательница, которая предоставила копию документа из вуза.

Документ был подписан 1 марта. В пресс-службе НГУ на момент публикации не смогли прокомментировать ситуацию.

— Деканам факультетов, директорам институтов организовать проведение занятий в пятницу, 5 марта 2021 года, в дистанционном режиме. Действие настоящего пункта распространяется на занятия, проведение которых запланировано на 5 марта 2021 года в учебном корпусе № 1, — говорится в тексте документа.

Также в этот день на удаленную работу переводят всех работников, чье рабочее место также расположено в учебном корпусе № 1 или в корпусе ректората (оба корпуса входят в новый корпус вуза на Пирогова, 1).

Распоряжение касается людей, которые работают или обучаются в новом корпусе на улице <nobr class="_">Пирогова, 1</nobr>

Распоряжение касается людей, которые работают или обучаются в новом корпусе на улице Пирогова, 1

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В ноябре прошлого года в Новосибирской области закончили реконструкцию 30-километрового участка трассы Р-254 «Иртыш» — торжественное открытие состоялось в режиме прямой трансляции с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

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Михаил МишустинНГУ
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