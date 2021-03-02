Часть студентов НГУ переводят на дистанционку в день приезда Михаила Мишустина

5 марта во время приезда Михаила Мишустина часть студентов НГУ переведут на дистанционку
Сотрудников и студентов нового корпуса Новосибирского государственного университета переведут на дистанционный режим работы
Это следует из документа, который подписал ректор вуза Михаил Федорук. Ранее стало известно, что
— Стала свидетелем такой ситуации. В НГУ на время приезда Мишустина студентов и работников перевели на дистанционное обучение. Что очень странно, ведь недавно вышел приказ о полном очном обучении, — написала в редакцию читательница, которая предоставила копию документа из вуза.
Документ был подписан
— Деканам факультетов, директорам институтов организовать проведение занятий в пятницу,
Также в этот день на удаленную работу переводят всех работников, чье рабочее место также расположено в учебном корпусе
В ноябре прошлого года в Новосибирской области закончили реконструкцию