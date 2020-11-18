Премьер-министру Мишустину показали новосибирскую дорогу, которую реконструировали пять лет

В Новосибирской области закончили реконструкцию 30-километрового участка трассы Р-254 «Иртыш» — торжественное открытие состоялось в режиме прямой трансляции с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина.



Реконструкция трассы шла на участке недалеко от посёлка Новомихайловка в Коченёвском районе.

— Проект полностью реализован за пять лет (строительно-монтажные работы начались в 2015 году). Предыдущие два этапа введены в эксплуатацию в 2017 и 2018 годах. На всём протяжении 30-километрового участка расширили проезжую часть с двух до четырех полос движения, установили разделительное барьерное ограждение. Возвели шесть транспортных развязок и семь мостовых сооружений, построили 10,4 км новой дороги в обход посёлка Коченёво, — сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».