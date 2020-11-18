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Премьер-министру Мишустину показали новосибирскую дорогу, которую реконструировали пять лет

30-километровый участок федеральной трассы завершили в Коченёвском районе

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Работы на трассе начались в 2015 году. В реконструкцию 30-километрового участка вложили 7,8 млрд рублей

Работы на трассе начались в 2015 году. В реконструкцию 30-километрового участка вложили 7,8 млрд рублей

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Реконструированную трассу под Новосибирском показали Мишустину

В Новосибирской области закончили реконструкцию 30-километрового участка трассы Р-254 «Иртыш» — торжественное открытие состоялось в режиме прямой трансляции с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Реконструкция трассы шла на участке недалеко от посёлка Новомихайловка в Коченёвском районе.

— Проект полностью реализован за пять лет (строительно-монтажные работы начались в 2015 году). Предыдущие два этапа введены в эксплуатацию в 2017 и 2018 годах. На всём протяжении 30-километрового участка расширили проезжую часть с двух до четырех полос движения, установили разделительное барьерное ограждение. Возвели шесть транспортных развязок и семь мостовых сооружений, построили 10,4 км новой дороги в обход посёлка Коченёво, — сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».

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Объект включен в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры»

Объект включен в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры»

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По информации ведомства, на трассе поставили автоматизированные линии освещения и табло переменной информации, сделали площадку отдыха для водителей. На завершающем этапе возвели три транспортные развязки с путепроводами, сделали цементобетонное покрытие на площади 267 тысяч квадратных метров. Также уложили 11,6 тонны асфальтобетона на обочинах и транспортных развязках, установили 13,3 километра барьерного ограждения.

Среднегодовая интенсивность движения на этом участке трассы — 10 тысяч автомобилей в сутки

Среднегодовая интенсивность движения на этом участке трассы — 10 тысяч автомобилей в сутки

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— Среднегодовая интенсивность движения здесь составляет свыше 10 тысяч автомобилей в сутки, при этом около 45% потока — грузовой транспорт, — отметили в ФКУ «Сибуправтодор». — Это обусловлено наличием действующих и строящихся предприятий и промышленно-логистических терминалов, расположенных на въезде в областной центр.

Как уточнили в пресс-службе Минтранса Новосибирской области, в реконструкцию участка дороги вложили 7,8 миллиарда рублей.

Сегодня из Москвы церемонию открытия трассы по трансляции кроме Мишустина смотрели руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, а также губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Сегодня из Москвы церемонию открытия трассы по трансляции кроме Мишустина смотрели руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, а также губернатор Новосибирской области Андрей Травников

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В октябре корреспондент НГС провел тест-драйв отремонтированной магистрали, по которой жители Родников добираются до центра города. В сентябре дорожники закончили ремонт Большевистской, куда вложили 300 миллионов рублей.

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ремонт дорогтрасса Иртышдороги Новосибирской области
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