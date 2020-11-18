Премьер-министру Мишустину показали новосибирскую дорогу, которую реконструировали пять лет

Реконструированную трассу под Новосибирском показали Мишустину
В Новосибирской области закончили реконструкцию 30-километрового участка трассы Р-254 «Иртыш» — торжественное открытие состоялось в режиме прямой трансляции с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Реконструкция трассы шла на участке недалеко от посёлка Новомихайловка в Коченёвском районе.
— Проект полностью реализован за пять лет (строительно-монтажные работы начались в 2015 году). Предыдущие два этапа введены в эксплуатацию в 2017 и 2018 годах. На всём протяжении 30-километрового участка расширили проезжую часть с двух до четырех полос движения, установили разделительное барьерное ограждение. Возвели шесть транспортных развязок и семь мостовых сооружений, построили 10,4 км новой дороги в обход посёлка Коченёво, — сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».
По информации ведомства, на трассе поставили автоматизированные линии освещения и табло переменной информации, сделали площадку отдыха для водителей. На завершающем этапе возвели три транспортные развязки с путепроводами, сделали цементобетонное покрытие на площади 267 тысяч квадратных метров. Также уложили 11,6 тонны асфальтобетона на обочинах и транспортных развязках, установили 13,3 километра барьерного ограждения.
— Среднегодовая интенсивность движения здесь составляет свыше 10 тысяч автомобилей в сутки, при этом около 45% потока — грузовой транспорт, — отметили в ФКУ «Сибуправтодор». — Это обусловлено наличием действующих и строящихся предприятий и промышленно-логистических терминалов, расположенных на въезде в областной центр.
Как уточнили в пресс-службе Минтранса Новосибирской области, в реконструкцию участка дороги вложили 7,8 миллиарда рублей.
В октябре корреспондент НГС провел тест-драйв отремонтированной магистрали, по которой жители Родников добираются до центра города. В сентябре дорожники закончили ремонт Большевистской, куда вложили 300 миллионов рублей.