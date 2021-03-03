Представитель Мишустина опроверг ограничения для студентов НГУ во время визита премьера

Ограничения для студентов НГУ во время посещения вуза Михаилом Мишустиным вводиться не будут. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
— Сообщаем, что присутствие студентов в стенах вуза во время посещения НГУ председателем правительства ограничено не будет. Они продолжат обучение в очном формате без каких-либо изменений, — цитирует пресс-секретаря «Интерфакс».
Беляков отметил, что руководство вуза также сделало соответствующее заявление по просьбе правительства.
Вчера, 2 марта, появился документ о переводе студентов НГУ на дистанционное обучение 5 марта. Именно в этот день запланирован визит Михаила Мишустина в вуз.
Позже в НГУ пояснили, что 5 марта планируется санитарная обработка помещений, в связи с чем и было первоначально принято решение о переводе студентов на дистанционку. От этого в итоге решили отказаться: занятия пройдут в очно-дистанционном режиме в соответствии с форматом, установленным факультетами.