4 марта четверг
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 7/10
usd 73.52
eur 88.88
Тема дняИзучаем зарплатные квитки ученых. Какие там суммы?

Все новости

Все новости

Автошколам запретили учебную езду по городу во время визита Мишустина в Новосибирск

Учебные занятия по городским улицам отменяются 5 и 6 марта

4 078
78Обсудить

Поделиться

Михаила Мишустина в Новосибирске ожидают уже сегодня, <nobr class="_">4 марта</nobr>

Михаила Мишустина в Новосибирске ожидают уже сегодня, 4 марта

Поделиться

В Новосибирске учебные занятия по городу отменяются 5 и 6 марта

Новосибирским автошколам запретили проводить учебные занятия на городских дорогах 5 и 6 марта. Сегодня в город прилетит премьер-министр Михаил Мишустин.

Сегодня, 4 марта, ученикам одной из автошкол Новосибирска сообщили, что 5 и 6 марта отменяются учебные занятия по городским дорогам. В эти дни учебные машины смогут ездить только по автодрому.

— В ГИБДД запретили учебную езду по городу, занятий в городе не будет, — сообщил инструктор одной из автошкол своим ученикам 4 марта. 5 и 6 марта машины смогут ездить только по автодрому. Инструктор добавил, что отмена занятий связана с приездом премьера.

В автошколе «Мегаполис» также подтвердили информацию об ограничениях на занятия.

— Да, об этом уже было сказано, во всех чатах уже объявили. Инструкторы не будут работать, — сообщили в автошколе «Мегаполис».

Отмену занятий анонсировали и в другой новосибирской автошколе, попросившей не указывать свое название.

При этом представители ГИБДД корреспонденту НГС ответили, что данных об ограничениях у них нет. В ГУ МВД по НСО заявили, что официальных документов об отмене занятий нет.

— Никаких документов — ни распоряжений, ни приказов насчет этого ни в какие автошколы не спускали, — сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, что ранее 5 марта планировался визит председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Сегодня стало известно, что премьер прибудет в Новосибирск на день раньше ожидаемого — 4 марта. На Бугринском мосту перед приездом Мишустина в Новосибирске утром 3 марта решили поменять лампочки — видео с работами сняли очевидцы.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ8
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Михаил МишустинНовосибирскавтошкола
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (78)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...