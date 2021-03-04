Автошколам запретили учебную езду по городу во время визита Мишустина в Новосибирск

В Новосибирске учебные занятия по городу отменяются 5 и
Новосибирским автошколам запретили проводить учебные занятия на городских дорогах 5 и
Сегодня, 4 марта, ученикам одной из автошкол Новосибирска сообщили, что 5 и
— В ГИБДД запретили учебную езду по городу, занятий в городе не будет, — сообщил инструктор одной из автошкол своим ученикам
В автошколе «Мегаполис» также подтвердили информацию об ограничениях на занятия.
— Да, об этом уже было сказано, во всех чатах уже объявили. Инструкторы не будут работать, — сообщили в автошколе «Мегаполис».
Отмену занятий анонсировали и в другой новосибирской автошколе, попросившей не указывать свое название.
При этом представители ГИБДД корреспонденту НГС ответили, что данных об ограничениях у них нет. В ГУ МВД по НСО заявили, что официальных документов об отмене занятий нет.
— Никаких документов — ни распоряжений, ни приказов насчет этого ни в какие автошколы не спускали, — сообщили в пресс-службе полиции.
Напомним, что ранее 5 марта планировался визит председателя