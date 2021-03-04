Автошколам запретили учебную езду по городу во время визита Мишустина в Новосибирск

Новосибирским автошколам запретили проводить учебные занятия на городских дорогах 5 и 6 марта . Сегодня в город прилетит премьер-министр Михаил Мишустин.

Сегодня, 4 марта, ученикам одной из автошкол Новосибирска сообщили, что 5 и 6 марта отменяются учебные занятия по городским дорогам. В эти дни учебные машины смогут ездить только по автодрому.

