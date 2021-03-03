На Бугринском мосту внезапно начали менять лампочки — в городе ждут Михаила Мишустина

Вчера появилась информация о том, что в день визита премьера НГУ переведут на дистанционку. Это следовало из документа, который подписал ректор вуза Михаил Федорук. Позже в НГУ опровергли эту информацию, сообщив, что вуз действительно хотели закрыть на день из-за санобработки, но позже отказались от этой идеи. Затем и пресс-секретарь Мишустина сообщил, что в этот день занятия для студентов не будут ограничивать.