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На Бугринском мосту внезапно начали менять лампочки — в городе ждут Михаила Мишустина

Премьер-министр посетит Новосибирск 5 марта

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Премьер-министра ждут в городе в пятницу

Премьер-министра ждут в городе в пятницу

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Новосибирец снял на видео смену лампочек на Бугринском мосту перед приездом Мишустина

На Бугринском мосту в Новосибирске утром 3 марта решили поменять лампочки — видео с работами сняли очевидцы.

— К приезду Мишустина лампочки все поменяли, снег шкрябают, — говорит читатель НГС Дмитрий на видео.

Ранее стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин должен прилететь в Новосибирск 5 марта.

НГС отправил запрос в мэрию, чтобы уточнить, в связи с чем было решено поменять лампочки на мосту.

Вчера появилась информация о том, что в день визита премьера НГУ переведут на дистанционку. Это следовало из документа, который подписал ректор вуза Михаил Федорук. Позже в НГУ опровергли эту информацию, сообщив, что вуз действительно хотели закрыть на день из-за санобработки, но позже отказались от этой идеи. Затем и пресс-секретарь Мишустина сообщил, что в этот день занятия для студентов не будут ограничивать.

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Михаил Мишустинподготовкаправительство
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