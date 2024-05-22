Встречаем гостей: в Новосибирске сегодня вручат Народную премию НГС — онлайн

22 мая в Новосибирске вручат награды победителям Народной премии НГС. Горожане отдали голоса за свои любимые компании в 10 номинациях. И сегодня станут известны имена победителей.
Обо всем, что происходит на сцене, НГС будет рассказывать в онлайн-трансляции. Также вы можете следить за мероприятием в прямом эфире. Начало — в 19:00.
Многие приходят на премию парами.
Блогер Ольга Платонова, известная как «Сибирская Круэлла» приехала на премию на карете и прокатила корреспондента Анну Скок. В прошлом году она появилась на премии на красном «Мерседесе».
Среди гостей премии — вице-мэр Анна Терешкова и ее супруг Дмитрий Терешков. Анна Васильевна известна своими яркими нарядами. Сегодня она пришла в оранжевом жакете, белой блузке и юбке цвета фуксия.
13 мая стало известно, что скоро Анна Терешкова покинет свой пост в мэрии.
А вот и фото гостей, которые делают снимки гости премии у фотозоны.
Новосибирцы стоят в очереди, чтобы сделать фото.
Сбор гостей
Вот и первые фото со сбора гостей Народной премии НГС.
Трансляцию Народной премии покажут на телеприставках телевидения «Электронного города». Также ее будут транслировать в социальных сетях ОТС, онлайн с мероприятия покажут на YouTube, «Вконтакте» и «Одноклассниках». Эфир начнется 22 мая в 19:00. Трансляцию покажут и в социальных сетях НГС на YouTube канале и во «ВКонтакте». Присоединяйтесь к мероприятию из любой точки.
Прямой эфир
Корреспондент NGS.RU Анна Скок уже встречает гостей Народной премии у концертного зала имени А. М. Каца. Присоединяйтесь к трансляции!
Перед премией ведущий Андрей Малахов успел заглянуть в Новосибирский художественный музей. На сайте учреждения рассказали, что ему понравилась коллекция «Искусство Сибири» и картина Архипа Куинджи.
— Андрей Малахов познакомился с экспонатами постоянной экспозиции музея, выставками работ живописца Архипа Куинджи и скульптора Юнуса Сафардиара. По словам телеведущего, самое яркое впечатление на него произвела коллекция «Искусство Сибири». Он отметил самобытность работ и их жанровое разнообразие, — говорится на сайте музея.
В музее добавили, что телеведущему понравилась картина «Лунная ночь» Архипа Куинджи, которую сейчас показывают на выставке работ этого художника.
— Андрей Малахов сказал, что «Лунная ночь» достойна экспонирования в отдельном зале, как выставка одного шедевра. На его взгляд, эта работа настолько завораживает, что может представлять интерес и в таком формате, — говорится в сообщении на сайте музея.
Телеведущему показали, как в музее реставрируют картину «Вечер при закате» Петра Петровичева. Это первая работа в фондах НГХМ. Пока картину не показывали на выставках.
Начинается сбор гостей премии. Посмотрим, кто придет на красную дорожку.
Народную премию посетит певец Митя Фомин. Он уже прилетел в Новосибирск.
— Товарищи, родной Новосибирск, город, который называют сибирским Чикаго. Приехали мы на Народную премию НГС, которая состоится сегодня в 19:00 в филармонии имени Каца, — рассказал Митя Фомин.
Церемония награждения пройдет в концертном зале филармонии имени А. М. Каца. Ведущие — Андрей Малахов и певица Валерия.
Награды получат победители в 10 номинациях:
«Отдых года»;
«Образовательный центр года»;
«Супермаркет года»;
«Фитнес-центр года»;
«Доставка года»;
«Гастропространство года»;
«Бар года»;
«Косметологический центр года»;
«Салон красоты года»;
«Медицинский центр года».
Победителя в номинации «Бизнес года» выберет редакция НГС.