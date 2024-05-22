Встречаем гостей: в Новосибирске сегодня вручат Народную премию НГС — онлайн

Андрею Малахову показали, как в музее реставрируют картину «Вечер при закате» Источник: Новосибирский художественный музей

Перед премией ведущий Андрей Малахов успел заглянуть в Новосибирский художественный музей. На сайте учреждения рассказали, что ему понравилась коллекция «Искусство Сибири» и картина Архипа Куинджи.



— Андрей Малахов познакомился с экспонатами постоянной экспозиции музея, выставками работ живописца Архипа Куинджи и скульптора Юнуса Сафардиара. По словам телеведущего, самое яркое впечатление на него произвела коллекция «Искусство Сибири». Он отметил самобытность работ и их жанровое разнообразие, — говорится на сайте музея.



В музее добавили, что телеведущему понравилась картина «Лунная ночь» Архипа Куинджи, которую сейчас показывают на выставке работ этого художника.



— Андрей Малахов сказал, что «Лунная ночь» достойна экспонирования в отдельном зале, как выставка одного шедевра. На его взгляд, эта работа настолько завораживает, что может представлять интерес и в таком формате, — говорится в сообщении на сайте музея.

