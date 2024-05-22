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Бизнес Народная премия НГС онлайн-трансляция Встречаем гостей: в Новосибирске сегодня вручат Народную премию НГС — онлайн

Встречаем гостей: в Новосибирске сегодня вручат Народную премию НГС — онлайн

Люди собираются в концертном зале имени Каца

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22 мая в Новосибирске вручат награды победителям Народной премии НГС. Горожане отдали голоса за свои любимые компании в 10 номинациях. И сегодня станут известны имена победителей.

Обо всем, что происходит на сцене, НГС будет рассказывать в онлайн-трансляции. Также вы можете следить за мероприятием в прямом эфире. Начало — в 19:00.

Екатерина Евстафьева
Новосибирцы идут на премию в красивых вечерних нарядах

Многие приходят на премию парами.

К сожалению, погода сегодня не радует теплом
Екатерина Евстафьева
Сегодня Ольга выбрала платье бело-голубого цвета

Блогер Ольга Платонова, известная как «Сибирская Круэлла» приехала на премию на карете и прокатила корреспондента Анну Скок. В прошлом году она появилась на премии на красном «Мерседесе».

Зонтик — и от Солнца, и от дождя
Екатерина Евстафьева
Анна и Дмитрий Терешковы 

Среди гостей премии — вице-мэр Анна Терешкова и ее супруг Дмитрий Терешков. Анна Васильевна известна своими яркими нарядами. Сегодня она пришла в оранжевом жакете, белой блузке и юбке цвета фуксия.

13 мая стало известно, что скоро Анна Терешкова покинет свой пост в мэрии.

Екатерина Евстафьева
Новосибирцы приходят на премию с коллегами и друзьями

А вот и фото гостей, которые делают снимки гости премии у фотозоны.

Хорошая возможность для красивого селфи
Екатерина Евстафьева
У гостей есть возможность сделать красивые фото

Новосибирцы стоят в очереди, чтобы сделать фото.

Екатерина Евстафьева

Сбор гостей

Сбор гостей начался в 18:00

Вот и первые фото со сбора гостей Народной премии НГС.

Прямой эфир с площадки ведет журналист НГС Анна Скок
Вместо красной дорожки — синяя
Гости премии устраивают фотосессии
На площадке играет музыка
Екатерина Евстафьева

Трансляцию Народной премии покажут на телеприставках телевидения «Электронного города». Также ее будут транслировать в социальных сетях ОТС, онлайн с мероприятия покажут на YouTube, «Вконтакте» и «Одноклассниках». Эфир начнется 22 мая в 19:00. Трансляцию покажут и в социальных сетях НГС на YouTube канале и во «ВКонтакте». Присоединяйтесь к мероприятию из любой точки.

Екатерина Евстафьева

Прямой эфир

Корреспондент NGS.RU Анна Скок уже встречает гостей Народной премии у концертного зала имени А. М. Каца. Присоединяйтесь к трансляции!

Екатерина Евстафьева
Андрею Малахову показали, как в музее реставрируют картину «Вечер при закате»

Перед премией ведущий Андрей Малахов успел заглянуть в Новосибирский художественный музей. На сайте учреждения рассказали, что ему понравилась коллекция «Искусство Сибири» и картина Архипа Куинджи.

— Андрей Малахов познакомился с экспонатами постоянной экспозиции музея, выставками работ живописца Архипа Куинджи и скульптора Юнуса Сафардиара. По словам телеведущего, самое яркое впечатление на него произвела коллекция «Искусство Сибири». Он отметил самобытность работ и их жанровое разнообразие, — говорится на сайте музея.

В музее добавили, что телеведущему понравилась картина «Лунная ночь» Архипа Куинджи, которую сейчас показывают на выставке работ этого художника.

— Андрей Малахов сказал, что «Лунная ночь» достойна экспонирования в отдельном зале, как выставка одного шедевра. На его взгляд, эта работа настолько завораживает, что может представлять интерес и в таком формате, — говорится в сообщении на сайте музея.

Телеведущему показали, как в музее реставрируют картину «Вечер при закате» Петра Петровичева. Это первая работа в фондах НГХМ. Пока картину не показывали на выставках.

Екатерина Евстафьева

Начинается сбор гостей премии. Посмотрим, кто придет на красную дорожку.

Екатерина Евстафьева

Народную премию посетит певец Митя Фомин. Он уже прилетел в Новосибирск.

— Товарищи, родной Новосибирск, город, который называют сибирским Чикаго. Приехали мы на Народную премию НГС, которая состоится сегодня в 19:00 в филармонии имени Каца, — рассказал Митя Фомин.

Екатерина Евстафьева

Церемония награждения пройдет в концертном зале филармонии имени А. М. Каца. Ведущие — Андрей Малахов и певица Валерия.

Екатерина Евстафьева

Награды получат победители в 10 номинациях:

  • «Отдых года»;

  • «Образовательный центр года»;

  • «Супермаркет года»;

  • «Фитнес-центр года»;

  • «Доставка года»;

  • «Гастропространство года»;

  • «Бар года»;

  • «Косметологический центр года»;

  • «Салон красоты года»;

  • «Медицинский центр года».

Победителя в номинации «Бизнес года» выберет редакция НГС.

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