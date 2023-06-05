В белом платье с темнокожим мужчиной: Сибирская Круэлла приехала на «Народную премию НГС» — как это было

Эпатажный блогер из Новосибирска Ольга Платонова, известная также как Сибирская Круэлла, появилась на синей ковровой дорожке «Народной премии НГС» у концертного комплекса имени Маяковского. Сибирячка приехала на церемонию на красном Mercedes в образе Снежной королевы.
На пятой ежегодной «Народной премии НГС» Сибирская Круэлла появилась в сопровождении афроамериканца в белом наряде. Сама блогер также решила пройти по ковровой дорожке в белом платье и маске.
— Сибирская Круэлла приехала вас всех освежить в 37-градусную жару, — сказала блогер.
Пятая ежегодная «Народная премия НГС» начнется в Новосибирске в 19:00. Рассказываем, что происходит на «Премии НГС», в онлайн-трансляции.
В прошлом году Ольга Платонова появилась на синей ковровой дорожке «Народной премии НГС» на верблюде.