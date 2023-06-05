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Народная премия НГС

В белом платье с темнокожим мужчиной: Сибирская Круэлла приехала на «Народную премию НГС» — как это было

Сибирячка появилась на церемонии в белом платье и маски

Сибирячка приехала на церемонию на красном Mercedes.

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Эпатажный блогер из Новосибирска Ольга Платонова, известная также как Сибирская Круэлла, появилась на синей ковровой дорожке «Народной премии НГС» у концертного комплекса имени Маяковского. Сибирячка приехала на церемонию на красном Mercedes в образе Снежной королевы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В прошлом году Ольга Платонова появилась на премии на верблюде

Видео: Алена Золотухина/NGS.RU

На пятой ежегодной «Народной премии НГС» Сибирская Круэлла появилась в сопровождении афроамериканца в белом наряде. Сама блогер также решила пройти по ковровой дорожке в белом платье и маске.

— Сибирская Круэлла приехала вас всех освежить в 37-градусную жару, — сказала блогер.

Пятая ежегодная «Народная премия НГС» начнется в Новосибирске в 19:00. Рассказываем, что происходит на «Премии НГС», в онлайн-трансляции.

В прошлом году Ольга Платонова появилась на синей ковровой дорожке «Народной премии НГС» на верблюде.

Народная премияОльга ПлатоноваСибирская Круэлла
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