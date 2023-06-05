В белом платье с темнокожим мужчиной: Сибирская Круэлла приехала на «Народную премию НГС» — как это было

Пятая ежегодная «Народная премия НГС» начнется в Новосибирске в 19:00. Рассказываем, что происходит на «Премии НГС», в онлайн-трансляции.

В прошлом году Ольга Платонова появилась на синей ковровой дорожке «Народной премии НГС» на верблюде.