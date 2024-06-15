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Еда Лето фоторепортаж Летники, пора: хот-дог с элитным видом на реку, коктейль в суете и открытые стены — 8 новых веранд Новосибирска

Летники, пора: хот-дог с элитным видом на реку, коктейль в суете и открытые стены — 8 новых веранд Новосибирска

Одни расположены на отживлённых улицах, другие позволяют укрыться от города

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Летняя веранда с видом на Михайловскую набережную

Первая настоящая жара напоминает: надо ловить момент и как можно больше времени проводить на открытом воздухе и солнце. Ну или на немножко прикрытом — зонтиками, навесами и козырьками. Большая часть новосибирских заведений основательно подготовились к лету и открыли новые или обновили старые веранды. Обозреватель НГС Стас Соколов обошёл самые интересные и составил обзор мест, где можно приятно провести вечер с видом на реку, парк или городскую суету.

«ИНСТ» на Советской

Места на «ступенях» бара

Гламурный бар на первом этаже «Хогвардса» (здание БЦ «Академия») не только идеально вписался в это помещение (уже даже странно, что его так долго мог занимать просто какой-то невнятный продмаг), но и организовал пространство вокруг. Со стороны Советской здесь просто пристроили ступени и поставили зонтики для тех, кому достаточно коктейлей, закусок и кальяна.

Летняя площадка со столами

А во внутреннем дворике уже организована полноценная летняя площадка со столиками. В самом баре, кстати, нормальных столов для еды не то чтобы много. Кроме этого двусоставного летника в баре есть опция раздвинутых стен, когда стеклянные перегородки, отделяющие зал от улицы, убирают, и атмосфера вечернего города вплывает внутрь заведения.

Бары PilPil и Hummersmith на Красном проспекте

Летник бара PilPil

Открывшийся в прошлом году в ресторанном комплексе на Красном проспекте, 37 тапас-бар PilPil обзавелся этим летом простой, но уютной и функциональной верандой. Вместо того чтобы отгородиться от людной улицы, здесь поставили длинную барную стойку с табуретами. Ну или можно собраться вокруг одного из выставленных по центру веранды круглых столиков.

У бара Hummersmith летник не имеет четких границ и формы

Соседний Hummersmith работает уже не первый год, но здешняя веранда никогда точно не повторяет прошлогоднюю. По сути, это выставленные в художественном беспорядке на тротуар столы, бочки, табуреты и другие предметы мебели, которые ничем не огорожены.

ТЦ «Река» на Речном вокзале

Большой навес ТЦ «Река»

В ТЦ «Река» вырос довольно крупный фудкорт, занимающий сейчас уже два этажа, и увеличилось количество отдельных заведений. А в этом году для публики стал доступен большой козырёк, который пристроили со стороны реки.

Нижний уровень был доступен давно, но сейчас там окончательно навели порядок, так что можно сидеть на свежем воздухе, невзирая на дождь. Кроме еды точек с фудкорта здесь доступна жареная курица из Rostic`s, а скоро должна начать работать ещё и точка томской сети китайской кухни «Дыхание вока».

Вид с верхней веранды торгового центра

Наверху — ещё одно пространство, которое поделили между грузинским кафе «Дядя Вано» и точками фудкорта. Отсюда открывается такой вид на парк и мост, что позавидовали бы и заведения попрестижней. А тут можно буквально взять что-нибудь по душе в «Хот-дог Мастере» и сидеть, как белый человек, наблюдая суету внизу.

Green House на Максима Горького

Площадка перед кофейней

Сеть кофеен Green House из Красноярска пришла в Новосибирск совсем недавно, но уже пытается внести свой скромный вклад в организацию уличного пространства. Конструкция с двумя рядами деревянных скамеек с маленькими подставками для кофе (назвать их столиками как-то не поворачивается язык) появилась у кофейни на улице Максима Горького. Можно посидеть с кедровым латте, а можно просто перевести дух, даже если кофе вам не нужно.

Sabai bar в Академгородке

Летняя площадка Sabai bar в Академгородке

Паназиатское кафе с причудливой подачей блюд открылось в начале года в Академгородке и вовремя позаботилось о летнике. Веранда расположена чуть сбоку и не бросается в глаза, но «Сабай» доказал уже способность убеждать публику приходить туда специально.

Окружение в этом месте не особенно романтичное, так что веранда сделана так, чтобы отгородить любителей роллов от реальности улицы Инженерная.

Marco Polo в Академгородке

Вид на веранду из зала ресторана

Веранду на площадке перед гостиницей «Золотая долина» в Академгородке, конечно, сложно считать новой. Собственно, заведение, которое здесь проработало дольше всего, так и называлось — «Веранда». Но поскольку в прошлом месяце здесь открылся новый проект с итальянской кухней, то и летняя площадка может считаться условно новой.

Quince на Ленина

Веранда Quince

Открыв второе заведение, владельцы кафе из «Квартала на Декабристов» получили возможность наконец-то предложить своим гостям и веранду тоже — в новых современных жилых комплексах такое сооружение пристроить к зданию обычно трудновато. А в центре — пожалуйста.

Веранда получилась яркой, но уютной: без стремления совсем спрятать гостей в закрытый павильон, хотя и создавая ощущение некоторой приватности.

Тоже стоит внимания

Несмотря на то, что окончательное наступление лета уже не должно ни у кого вызывать сомнений, летние веранды успели собрать не все. А кто-то и вовсе еще не успел открыться. Например, группа «Бочкари» строит одновременно и ресторан, и летник на месте Avocado Queen — здесь должна появиться хинкальная «Птичка». Вид из неё пока открывается специфический: на разрытую землю, оставшуюся на месте снесенного Park Cafe.

Два бара в бывшей летней веранде сидрерии

Забавная история случилась с пространством перед сидрерией Incider. Сначала владелец ресторанного дворика, где расположен бар, пристроил к зданию своего рода патио с навесом, а этой весной застеклил этот «летник», превратив его просто в часть помещения. Поскольку столько дополнительного пространства (да ещё за обозначенную арендодателем цену) «Инсайдеру» было не нужно, было решено открыть здесь ещё один бар с настойками и кальянную. Такие вот происходят с новосибирскими летниками чудеса.

Обновлённая веранда СИБИРЬСИБИРЬ

Основательно обновили веранду и в ресторане СИБИРЬСИБИРЬ: здесь появились резные деревянные ставни, декоративные березы и много зелени, которая как будто проникла сюда из небольшого парка за окном.

Здание ЖК «Ясный берег» на набережной

Интересна судьба помещения на углу недавно заселённого здания ЖК «Ясный берег» на берегу Оби. Здесь появилась пока маленькая, но привлекающая уже толпы гуляющих новая набережная. На сделанные по периметру деревянные мостки хоть сейчас можно выставлять столики и предлагать желающим хотя бы кофе с десертами. За таким видом сюда будет не грех приехать специально.

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