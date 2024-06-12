Прогулки по воде: советское наследие, новые берега и мечты — обзор новосибирских набережных, о которых не знает даже 2ГИС

С набережной «Ясного берега» открывается вид на речной порт Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Новосибирск хоть и стоит на великой реке, но набережными своими стал толком заниматься сравнительно недавно. Даже сегодня по слову «набережная» 2ГИС выдаёт только Михайловскую и несколько улиц с таким названием на окраинах. Между тем, список уже обустроенных и обустраиваемых сейчас зон у воды в городе несколько шире. Обозреватель НГС решил собрать их все.



Михайловская: самая официальная

Вид на Михайловскую набережную со стороны Большевистской Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Это может показаться странным, но до 1964 года в Новосибирске не было никакой набережной вовсе. Наиболее близкую к центру часть берега сразу занял речной порт, а обустройством окрестностей Октябрьского моста в Новосибирске занялись только после появления плотины, которая регулировала уровень воды.

Михайловская набережная фактически продолжается до комплекса апартаментов Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В своём «советском» виде набережная дожила до 2017 года, когда здесь началась масштабная реконструкция. Результатом стало появление велосипедных дорожек, нового освещения и даже новых деревьев. Более того, благоустроенная береговая линия продлилась вплоть до комплекса апартаментов на Обской, 46/2, застройщик которой сделал благоустроенную зону перед зданием доступной для всех горожан.

ОбьГЭС: самая советская

Аллея, ведущая к набережной микрорайона ОбьГЭС Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Береговая линия в районе ОбьГЭС практически не изменилась за последние лет 60. Если не считать нескольких современных лавочек, то здесь всё так же, как было во времена появления в этом месте кварталов с двухэтажными домиками для сотрудников ГЭС. Разве что здешний «парк» совсем зарос — местами в нём уже трудно признать специально организованную зелёную зону.

На набережной ОбьГЭС нет особого благоустройства, но можно просто гулять Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В этой простоте, однако, есть своеобразное очарование. Это место напоминает какой-то тихий приморский городок: без толп туристов, со своей размеренной жизнью и неспешными прогулками по берегу под крики чаек. Хотя существует проект, по которому набережную планируют обновить в ближайшие годы.



Микрорайон «Европейский берег»: самая нездешняя

Набережная микрорайона «Европейский берег» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Это первая набережная, полностью обустроенная не городом, а застройщиком для построенного им жилмассива. К чести «Брусники» она не стала обносить весь «Евроберег» забором (как это сделали, например, в соседнем «Марселе»), так что приехать сюда погулять может любой горожанин.

Верхний уровень набережной «Европейского берега» с магазинами и кафе Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Набережная сделана с учетом не только рельефа, но и колебаний уровня воды: внизу проложены деревянные мостки, которые весной могут полностью оказаться под водой. Выше — дорожки, в которые вписаны зоны для занятия спортом и детские игровые площадки. А ещё выше — обустроенная улица вдоль домов первой линии берега, где уже тут и там работают кафе, выставляющие в хорошую погоду легкие стулья и столы.



Набережная «Европейского берега» пока выглядит, как недостижимый для остального Новосибирска образец организации общественного пространства у воды, красивого, но функционального, где любой горожанин найдёт, чем ему заняться: хоть с детьми гулять, хоть в тенис играть, хоть потягивать что-нибудь прохладительное на веранде.

Парк «Арена»: самая речная

«Арена» — самый новый сегодня в городе муниципальный парк Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Появление вокруг нового ЛДС парка заставило как-то облагородить и береговую линию. Работы здесь пока не закончены, но выйти прямо к берегу по дорожкам уже можно практически до самой воды. В отличие от Михайловской, здешняя набережная куда более «природная»: колебания уровня реки будут просто поглощать или открывать её часть.

Затопленная часть берега в парке «Арена» Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Строго говоря, никакой отдельной набережной здесь нет. Просто в какой-то момент дорожки и газоны парка упираются в реку, так что набережной можно считать весь парк — или, по крайней мере, значительную его часть.

Главная проблема этой зоны — доступность. Сюда, конечно, можно приехать на машине, прийти пешком и даже приехать на общественном транспорте, спустившись с дамбы, где есть остановка, но метро было бы куда удобнее — если бы построенная уже станция работала.

ЖК «Венеция» и «Ясный берег»: самые новые

Набережные ЖК «Венеция» и «Ясный берег» Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Довольно крупный и активно растущий микрорайон на левом берегу тоже обзавёлся набережной. Точнее даже двумя набережными и пляжем. Та, что попроще, проложена вдоль ЖК «Венеция»: здесь ограничились асфальтовой дорожкой и парапетом, но для прогулок, пробежек или просто любования рекой этого вполне достаточно.

Пляж между набережными Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Набережная «Венеции» плавно переходит в самый настоящий пляж, насыпанный отчасти для выравнивания берега: здесь можно загорать, хотя купаться, наверное, не стоит. Пляж переходит в следующую набережную, которую построила в этом году компания «Мета» для новой очереди своего ЖК «Ясный берег» (здесь стоят как раз два его дома).



Набережная «Ясного берега» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Эта набережная пока совсем небольшая, всего метров 100, но здесь уже видны основные приметы оформления современных прибрежных пространств: спускающиеся к воде большие ступени-лавочки, дорожки на разных уровнях, по которым можно не только гулять без напряжения, но и спуститься на инвалидной коляске. Зелень пока только пробивается сквозь защитный покров — он нужен, чтобы птицы не выклевали все посевы. Первый этаж уже заселённого дома сам просится для кафе, посетители которого смогут летом сидеть с чашечкой кофе и видом на реку.



Ельцовский парк: самая укромная

Дорожки в Ельцовском парке Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Первая попытка благоустроить берега небольшой речушки под названием 1-я Ельцовка. Парк построила ГК «Химметалл» на собственные средства, но у города есть планы по превращению в парковую зону всего русла 1-й Ельцовки вплоть до Красного проспекта, где она уходит в коллектор. Пока вдоль реки особо далеко не уйдёшь, но это показательный пример того, как красивое место для отдыха можно сделать при желании даже из такого, казалось бы, безнадёжного оврага, заваленного мусором.

Затон: из того, что было

Застройщик ЖК «Аквамарин» разместил на берегу парковку Источник: yandex.ru/maps











Построенный на берегу глубокой заводи (бывшей протоки) в районе Затона жилой «Аквамарин» распорядился своими береговым расположением довольно специфически: организовав парковку. Но пешеходная дорожка, фонари, детская площадка здесь имеются, так что нет никаких причин не считать это набережной. Пусть маленькой и специфичной. В конце концов, жителям «Аквамарина» наверняка куда актуальней возможность поставить куда-то машину, чем вечерние прогулки по берегу у дома. Тем более, что вдоль берега там всё равно есть какой-никакой тротуар.

Лавочка на береговой линии в Затоне Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Набережная, а точнее, идущая вдоль берега дорожка есть и в более старой части Затона. Здесь вполне можно гулять, есть даже лавочки и какие-то организованные неравнодушными местными жителями клумбы. Но приезжать сюда специально не будучи местным жителем можно порекомендовать только очень любящим родной город новосибирцам.



Северо-Чемской: набережная мечты

Тропинка, ведущаяя к лестнице на будущей набережной Северо-Чемского микрорайона Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Набережная в Северо-Чемском микрорайоне проходит по улице Савы Кожевникова и была запланирована ещё тогда, когда здешние девятиэтажки только собирались строить. И в самом деле, для этого здесь имеются все возможности: высокий берег, густонаселённый район, отделенный от других частей города пробками и приличным расстоянием. Но в советское время здесь не успели достроить даже детские сады (это было сделано позже), и береговая линия осталась практически дикой.

Пока благоустройство ограничивается асфальтированной дорожкой Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Всего благоустройства сейчас здесь — тротуар вдоль дороги и железная лестница ведущая к воде. Но жителей Северо-Чемского это не смущает. В хорошую погоду в выходные вся линия у воды бывает заполнена людьми. Повсюду жарят шашлыки, бегают собаки, купаются дети. Кроме того, здесь остановка речного трамвая.



Берег в районе улицы Саввы Кожевникова Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В этом году проект реконструкции набережной на Саввы Кожевникова победил в народном голосовании, так что есть шанс превратить и это место в зону, куда жители других районов будут приезжать специально. Но пока это только планы, так что кусок берега вдоль улицы Савы Кожевникова можно с полным правом назвать «набережной мечты». Потому что в реальности её пока не существует.

