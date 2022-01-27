На ОбьГЭС планируют обновить набережную — ее проект вынесли на обсуждение

В Новосибирске подготовили проект благоустройства набережной Новосибирского водохранилища на ОбьГЭС — его обсудят 29 января в ДК «Приморский».
Дизайн-проект опубликовал новосибирский обком КПРФ. Он охватывает всю территорию сквера памяти воинов-освободителей в Великой Отечественной войне между дамбой ГЭС, улицей Новоморской, пляжем «У моря» и береговой линией. По проекту на Новоморской набережной должны появиться трибуны-лежаки, игровая площадка, навесы и качели, зона воркаута, зона с туалетом, прокатом и кафе, место для кострищ и велодорожка вдоль берега.
Благоустройство территории входило в число депутатских наказов, цитирует обком депутата горсовета от партии Антона Бурмистрова. По его словам, обсуждения, в частности, требует прозрачное решение парапета, которое невозможно реализовать технически, потому что он является гидротехническим сооружением, и изменить его нельзя. Кроме того, по мнению Бурмистрова, местным жителям может не понравиться идея рассредоточить памятники по всей территории — сегодня они расположены в одном месте.
Депутат горсовета от этого округа Светлана Каверзина отметила, что решение парапета уже изменено — это было одно из замечаний, которые озвучивали на рабочей группе по благоустройству набережной. По ее информации, разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации взял на себя холдинг «РусГидро», в ведении которого находится ГЭС. На реализацию проекта депутат также рассчитывает привлечь частные средства.
— Кое-что уже начали делать за счет средств так называемого «депутатского миллиона», — рассказала Светлана. — Мы надеемся, что будут частные вложения с небольшими бюджетными вливаниями. Если не найдем, кто вложится сразу, будем делать небольшими частями — я думаю, это лет 5–7.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова подтвердила журналисту НГС, что проект был разработан на средства «РусГидро». По ее словам, его уже обсуждали в администрации Советского района, теперь смогут обсудить и жители ОбьГЭС.
— Проект не входит пока ни в какую программу, это муниципальный проект. Но если мы сумеем убедить федералов и областные власти, возможно, будет раньше реализация, — отметила Терешкова.
В прошлом году исполнилось 75 лет с момента появления Новосибирской ГЭС и Обского моря — НГС подготовил материал о том, как это было.
Сегодня ОбьГЭС — один из микрорайонов, который любят его жители: они оставляют о нем хорошие отзывы.