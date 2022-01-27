На ОбьГЭС планируют обновить набережную — ее проект вынесли на обсуждение

Благоустройство территории входило в число депутатских наказов, цитирует обком депутата горсовета от партии Антона Бурмистрова. По его словам, обсуждения, в частности, требует прозрачное решение парапета, которое невозможно реализовать технически, потому что он является гидротехническим сооружением, и изменить его нельзя. Кроме того, по мнению Бурмистрова, местным жителям может не понравиться идея рассредоточить памятники по всей территории — сегодня они расположены в одном месте.

Депутат горсовета от этого округа Светлана Каверзина отметила, что решение парапета уже изменено — это было одно из замечаний, которые озвучивали на рабочей группе по благоустройству набережной. По ее информации, разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации взял на себя холдинг «РусГидро», в ведении которого находится ГЭС. На реализацию проекта депутат также рассчитывает привлечь частные средства.

— Кое-что уже начали делать за счет средств так называемого «депутатского миллиона», — рассказала Светлана. — Мы надеемся, что будут частные вложения с небольшими бюджетными вливаниями. Если не найдем, кто вложится сразу, будем делать небольшими частями — я думаю, это лет 5–7.

